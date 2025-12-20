Andrés Cáceres (PP) asume la alcaldía de Cogollos de Guadix (Granada) tras la renuncia de Eduardo Martos

La toma de posesión como alcalde de Cogollos de Guadix (Granada) Andrés Martos, sucediendo a Andrés Martos. - AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE GUADIX

COGOLLOS DE GUADIX (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Cogollos de Guadix (Granada), donde el PP gobierna con mayoría absoluta, se ha reunido este sábado en convocatoria extraordinaria para investir a Andrés Cáceres como nuevo alcalde de la localidad granadina, tras la renuncia al cargo registrada este viernes por Eduardo Martos, que ha sido el primer edil durante 20 años y seis legislaturas, con la pretensión de enfocarse en sus competencias como diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde saliente ha afirmado que era "el momento oportuno" para dar un paso al lado y dar el relevo a "una persona joven y muy preparada" como es Andrés Cáceres Cuerva que, desde este sábado, es alcalde de Cogollos de Guadix.

Asimismo, Martos ha asegurado que a partir de este sábado de enfocará exclusivamente en sus responsabilidades como diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias, una tarea "que le lleva mucho tiempo y que no tenía tiempo para compatibilizar las dos cosas".

Al hilo, el otrora alcalde ha reconocido que ha presentado su renuncia a la alcaldía de Cogollos de Guadix "por motivos personales", y ha considerado al respecto que sería "traicionar a mis vecinos no dedicarles el tiempo que merecen".

Además, Martos ha estimado oportuno ser relevado en este momento ante la posibilidad de que "una persona joven, con ganas y con ilusión como es Andrés" quisiera dar el paso de quedarse al frente del Consistorio de la localidad granadina, lo que le permite centrarse exclusivamente a la Diputación Provincial de Granada.

Por otra parte, ha señalado que deja "unos presupuestos aprobados que dan más de dos millones de euros con estabilidad presupuestaria y con todo hecho", al tiempo que ha concretado que Cáceres tendrá "el apoyo del equipo de gobierno y de todas las instituciones que han estado presente en la toma de posesión de la alcaldía".