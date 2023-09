Andrés Calamaro revisa este jueves en el Teatro del Generalife de Granada sus temas más icónicos

GRANADA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 1001 Músicas-CaixaBank alcanza este jueves su ecuador con Andrés Calamaro sobre las tablas del Teatro del Generalife, en el recinto monumental de la Alhambra de Granada, donde presenta 'Dios los cría', el decimosexto álbum de su carrera, en el cual ha revisado algunas de sus canciones más conocidas.

En este trabajo ha reversionado sus temas más icónicos invitando a otras grandes voces hispanas a interpretarlos con él. Así, Julio Iglesias, Manolo García, Vicente Amigo, Alejandro Sanz, Mon Laferte, Carlos Vives, Julieta Venegas, Juanes, Sebastián Yatra, Leiva, Iván Ferreiro o Raphael han sido algunos de los nombres que han participado en este trabajo con el que además impulsaba desde 2022 una gira muy alabada por los críticos.

Con él ha estado nominado en los Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop y también a Grabación del Año por el tema 'Bohemio' junto a Julio Iglesias, aunque, sin embargo. Calamaro ganaba el dedicado a Mejor Canción con el tema 'Hong Kong' con C. Tangana, incluido en el trabajo 'El madrileño' del cantante español.

En la gira actual, que ha denominado con el sencillo título de 'Tour 2023', aterriza con su potente banda y todos esos grandes éxitos para encandilar a sus numerosos fans en un escenario tan singular como el Teatro del Generalife.

Precisamente de Los Rodríguez, Andrés Calamaro lleva en su repertorio temas como 'Para no olvidar' o 'Sin documentos', mientras en el Generalife no faltarán los acordes de 'Flaca', 'Te quiero igual', 'Cuando no estás' o 'Alta suciedad', entre una amplia lista de temas de rock, pop y canciones más íntimas dedicadas al amor.