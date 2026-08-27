Andújar (Jaén) se convertirá en "capital del caballo de pura raza española" del 9 al 12 de septiembre con Anducab

Presentación de Anducab 2026. - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Andújar se convertirá en "capital del caballo de pura raza española" del 9 al 12 de septiembre con el XXII Concurso Morfológico-Funcional Anducab, donde participarán ganaderías de primer nivel y se contará con nuevas pruebas puntuables para la Copa Ancce y un amplio programa de actividades.

Los Jardines del Paseo de Colón acogerán a ganaderos, profesionales, aficionados y público en torno a un programa que combina competición, exhibición y actividades para todos los públicos y que ha sido presentado este jueves por el concejal de Promoción, Comercio y Turismo, Juan Carlos Martínez.

El edil ha señalado el esfuerzo del Ayuntamiento para organizar un concurso de esta categoría. "Anducab es mucho más que un concurso. Es una cita consolidada, un evento de referencia nacional e internacional en torno al pura raza española y un escaparate de primer nivel para Andújar", ha destacado.

Igualmente, ha valorado la evolución de las instalaciones y el trato ofrecido a las ganaderías y profesionales". Tras apuntar que se intenta que "mejoren cada año", ha aludido a "unos niveles de excelencia que tanto Ancce como el mundo del caballo agradecen". Al hilo, ha añadido que la prioridad es garantizar el bienestar de los animales y ofrecer unas condiciones acordes con la calidad de los ejemplares presentes.

Con respecto a los participantes, ha explicado que las inscripciones permanecen abiertas hasta el 1 de septiembre, por lo que todavía no se dispone de una cifra definitiva. No obstante, las previsiones son positivas y la organización espera nuevamente la presencia de ganaderías y ejemplares de primer nivel.

La programación comenzará el 9 de septiembre con el inicio del concurso y la inauguración institucional a las 12,00 horas. Después tendrá lugar el homenaje a Yeguada Cartuja-Hierro del Bocado, como reconocimiento a una trayectoria vinculada durante más de cinco siglos a la conservación del caballo cartujano, seguido de una exhibición de doma.

Entre las novedades de esta edición, sobresale la celebración el sábado 12 de dos certámenes territoriales puntuables para la Copa Ancce 2026: el Concurso de Alta Escuela Tradicional y el Concurso de Doma Vaquera Territorial.

El programa se completa con actividades infantiles del Club Hípico Deportivo La Alamedilla, una charla sobre nutrición y bienestar animal organizada por Covap y distintas propuestas formativas relacionadas con el mundo ecuestre.

El gran cierre de Aducab tendrá lugar el 12 de septiembre, a las 21,00 horas, con el espectáculo ecuestre 'Pasión y duende del caballo andaluz", de Córdoba Ecuestre. Una propuesta que combina doma, música, tradición y arte y que tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Desde el Ayuntamiento se ha resaltado, finalmente, que Anducab supone un importante impulso para la actividad económica y turística de Andújar, al atraer durante cuatro jornadas a ganaderos, profesionales y aficionados y proyectar la imagen de la ciudad como uno de los referentes nacionales del Pura Raza Española.