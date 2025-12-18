La antigua sede de UGT de la Calle Marbella de Córdoba será una oficina de empleo con una inversión de dos millones

El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; el alcalde, José María Bellido; la delegada territorial de Empleo de la Junta, María Dolores Gálvez, y el presidente del Consejo de Distrito, Juan Moreno, ante la sede de UGT de la Calle Marbella. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de la capital, José María Bellido, han informado este jueves sobre el uso futuro de la antigua sede de UGT de la calle Marbella, que será "la mayor oficina de empleo de Andalucía", con una inversión de unos dos millones de euros, tras estar abandonada desde 2010 y suponer "un problema de seguridad, de salud pública y de convivencia" para el Distrito Sur.

Ante la propia sede, junto a la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, y el presidente del Consejo de Distrito Sur, Juan Moreno, el delegado ha explicado que el inmueble pasará a albergar "la mayor oficina de empleo de Andalucía", una actuación con la que se pretende "convertir un problema en una solución".

Al respecto, Molina ha subrayado que el edificio generaba "un foco de inseguridad y degradación" y ha defendido que la iniciativa permitirá "dignificar el barrio, darle seguridad y ofrecer un espacio donde los desempleados puedan encontrar oportunidades laborales".

Por su parte, el alcalde ha calificado la actuación como el cierre de "una herida muy profunda" para el Distrito Sur, después de que tras el traslado de la UGT en 2010 el inmueble pasó de ser "un gran centro del barrio a un foco de suciedad, altercados e incluso pequeños incendios", una situación que generó "una demanda tremenda por parte del movimiento ciudadano y de las asociaciones vecinales". El regidor ha detallado además el proceso administrativo hasta aclarar la titularidad del edificio, que finalmente pasó a la Junta de Andalucía.

Bellido también ha reconocido la responsabilidad del sindicato UGT en el proceso, citando al exsecretario general Vicente Palomares, con quien trasladó la problemática del barrio. "UGT era consciente de que era un problema que superaba sus posibilidades", ha afirmado, explicando que el sindicato impulsó la devolución del inmueble al Gobierno de España, que posteriormente determinó su adscripción a la Junta. "En tiempo récord se ha encontrado una magnífica solución", ha destacado, agradeciendo el trabajo conjunto entre administraciones.

VALORACIÓN VECINAL

Mientras, el presidente del Consejo de Distrito Sur ha mostrado la satisfacción vecinal por un proyecto "largamente reivindicado". "Estamos contentísimos porque hoy se cumple una realidad que venimos reclamando desde hace años", ha aseverado, a la vez que ha subrayado "la importancia de dejar de estigmatizar el barrio". No obstante, ha pedido que el proyecto no se quede "en la foto" y ha reclamado que se cuente con el Consejo de Distrito, porque quieren "aportar cuáles son las prioridades reales de los vecinos y ser partícipes del proceso".

Desde la Junta se avanzó que la idea inicial es mantener la estructura del edificio con "una obra muy importante" dada su situación actual, conservando espacios como el salón de actos y salas de formación, que permitirán desarrollar políticas activas de empleo y formación. Aunque aún no hay fechas concretas, los responsables han indicado que primero se licitará la redacción del proyecto y, posteriormente, la obra, un proceso que podrá "agilizarse" al tratarse ya de un inmueble de titularidad autonómica.