Antonio López considera "nula" la convocatoria del pleno de CCA y defiende que su mandato acababa en septiembre de 2022

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), Antonio López, ha remitido este jueves una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno; a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y a los portavoces de los grupos parlamentarios, tras la celebración del pleno extraordinario en el que se ha elegido a la consejera a propuesta de Cs Carmen Núñez como nueva presidenta de la institución fiscalizadora, en el que expone que considera "nula" de pleno derecho la convocatoria del citado pleno y defiende que su mandato en la presidencia estaba vigente hasta septiembre de 2022.

En ese escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, López da cuenta del resultado del pleno extraordinario celebrado este jueves, en el que Carmen Núñez ha sido elegida como nueva presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por cuatro votos a favor, tres en contra y el anuncio de dos votos particulares.

En su escrito, el hasta ahora presidenta recoge alguna de las consideraciones que ha realizado durante la celebración del pleno, que quedarán ampliamente recogidas en el voto particular que planteará y que acompañará al acta de la sesión.

"En primer lugar, considero la convocatoria de este pleno nula de pleno derecho, al no darse el presupuesto legal para proceder a la misma, de acuerdo con el artículo 25 en relación con el artículo 24 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (Rofcca)", según señala en la carta remitida a Moreno, Bosquet y los portavoces parlamentarios.

Expone que en su momento dio instrucciones al secretario general de la CCA para que procediera a cursar esta convocatoria, "por la coerción sufrida en estas semanas por parte del mismo en diversas notas de régimen interior, así como en el informe que emite en fecha 10 de marzo de 2021": "En aquellas y en éste, se me realiza advertencia de legalidad por no proceder a la convocatoria de dicho pleno y se me conmina con posibles consecuencias legales de no proceder como se me ordena, en un evidente abuso de posición".

Para López, la convocatoria se ha cursado por la interpretación que sostiene el letrado mayor del Parlamento, en Informe 5/2021, de fecha 11 de marzo de 2021, que textualmente señala "el presidente en funciones de la CCA debe proceder, a la mayor brevedad posible, a convocar el pleno de la institución para la elección de la persona titular de la presidencia".

"En definitiva, he convocado este pleno por lealtad institucional con el Parlamento y el criterio interpretativo que de él ha emanado, y que, sin embargo, no comparto", según apunta en el escrito.

Asimismo, quiere dejar claro que su voto contrario "no es por la elección de una determinada persona, sino contra el acto, en sí, de elección de nueva persona titular de la presidencia", ya que, como ha manifestado en reiteradas ocasiones, y "confirma el dictamen emitido por Eloy García López, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, (que adjunta con la carta)", su "mandato está vigente hasta septiembre de 2022, (Decreto del presidente de la Junta de Andalucía 9/2019, de 23 de septiembre), de acuerdo con el principio de inamovilidad y continuidad del cargo

--artículo 25.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas y 31.2 del Rofcca--, "que es el que garantiza la independencia funcional del órgano y de la propia Cámara de Cuentas".