El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

HUÉTOR VEGA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que desautorice a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "por despreciar a los andaluces" después de que la dirigente 'popular' dijera en un mitin que ahora muchos andaluces viven en la comunidad madrileña tras dejar una Andalucía de "garrapateros" durante la etapa de gobiernos socialistas, a los que le achacó la "decadencia" de la región andaluza.

Antes de participar en un acto en Huétor Vega (Granada), Maíllo ha ofrecido unas declaraciones a los periodistas en las que ha calificado de "impresentables" las declaraciones de la presidenta madrileña, de la que ha dicho que "como siempre ella solamente sabe hacer eso, despreciar".

"Y la pregunta que tenemos que hacer es al Partido Popular de Andalucía y a Moreno Bonilla es cuánto tiempo va a tardar en desautorizarla", ha dicho el máximo dirigente de IU, que ha añadido que a la sociedad andaluza hay que decirle "que no se puede votar a un partido que desprecie a los andaluces y las andaluzas".

"Por tanto hay que rechazar esas declaraciones y no solo rechazarlas, sino que también políticamente Moreno Bonilla lo desautorice, y desde luego al Partido Popular, si algo tenemos que hacer, es no votarlo desde Andalucía porque no se puede votar un partido que desprecie nuestra tierra", ha concluido.