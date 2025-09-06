Antonio Pulido, pregonero y capataz de Honor de la Fiesta de la Vendimia de Montilla-Moriles

Archivo - El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, durante la cuarta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro' organizado por Europa Press en la Fundación Cajasol, a 25 de noviembre de 2024 en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

MONTILLA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha sido nombrado pregonero y capataz de honor de la Fiesta de la Vendimia de Montilla-Moriles, en su 70ª edición.

El solemne y emotivo acto, celebrado en las Bodegas Pérez Barquero, ha contado con la presencia del alcalde de Montilla (Córdoba), Rafael Ángel Llamas; el capataz saliente, Juan Carlos Rubio; el presidente del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, Javier Martín Fernández, y el hermano mayor de la Hermandad del Señor de la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora Virgen de las Viñas, José Luis Fernández, según se detalla en un comunicado.

Además, la presentación del pregonero ha estado a cargo del periodista cordobés, Jesús Vigorra.

Durante la lectura de su pregón, en el que ha exaltado el vino y lo que el vino representa, Pulido ha destacado que "el vino, las vides, las bodegas forman parte de mi vida, de nuestra vida, desde que vimos las primeras luces de nuestra Córdoba".

"Me encuentro en mi tierra, la que me vio nacer a mí, a mis padres y a generaciones que nos precedieron. Junto a la familia, la tierra representa el vínculo más poderoso de un ser humano", ha añadido Pulido.

Su intervención ha estado enfocada, tal y como él mismo ha explicado, desde tres perspectivas muy vinculadas a su trayectoria; a saber, la economía, la cultura y como cordobés.

En este sentido, el presidente de la Fundación Cajasol ha reivindicado que "nuestras bodegas son auténticas joyas de nuestro patrimonio y de nuestra memoria colectiva. En sus contraluces, en sus aromas, en sus barricas, el tiempo se esconde hasta que llega el momento de ofrecerse al mundo en cada copa, al tiempo que permite promocionar nuestra arquitectura y nuestro entorno paisajístico", ha puesto de relieve.

"Nuestra tradición también nos está sirviendo como herramienta para abrir las puertas del mundo, llevando nuestros vinos y nuestras barricas a ferias internacionales, a mercados europeos, a Asia y a América, compensando así la caída del consumo interno. Tradición e innovación, pasado y futuro, se dan la mano en estas estrategias que muestran que Montilla-Moriles no solo resiste, sino que puede prosperar en el corazón de un mercado globalizado", ha continuado Antonio Pulido.

El pregonero ha querido agradecer el nombramiento y ha garantizado su "compromiso firme con lo que son y representan las Fiestas de la Vendimia".

Durante el acto, el alcalde y el presidente del Consejo Regulador han entregado al pregonero la llave de la Casa del Inca.