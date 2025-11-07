Antonio Sanz: El Congreso del PP-A sirve para "reafirmar lo que se está haciendo bien" y las "ganas de seguir mejorando"

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reivindicado este viernes el 17º Congreso Autonómico que el PP-A celebra este fin de semana en Sevilla como espacio idóneo para "reafirmar lo que se está haciendo bien" para Andalucía en el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, y subrayar las "ganas y mucha fuerza para seguir mejorando y haciendo que Andalucía avance".
Así lo ha apuntado el 'número dos' del Gobierno de Juanma Moreno en unas declaraciones en la jornada inaugural del congreso de los 'populares' andaluces, del que ha valorado que es "un momento de reunión de compañeros, de amigos, de la gran familia 'popular' de Andalucía".
"Es un momento para reencontrarnos mucha gente con la ilusión, con la fuerza que da este tipo de eventos, pero también para reafirmar la solidez de un gobierno en Andalucía que trabaja por los andaluces, comprometido por Andalucía, y que está haciendo que Andalucía avance más que nunca", ha añadido Antonio Sanz.
El consejero ha defendido así que "Andalucía avanza, progresa y lo hace de la mano de Juanma Moreno", que va a ser reelegido como líder del PP-A de este congreso y al que ha reivindicado como "el mejor presidente de la historia de Andalucía", donde "está dejando una huella muy importante de avance, de progreso, de bienestar", ha abundado.
Antonio Sanz ha agregado que este congreso era una ocasión propicia para "renovar y reforzar" las ideas y proyectos del PP-A de la mano de las ponencias política y de organización que "nos van a hacer que tengamos nuevas fuerzas, nuevos proyectos, nuevas ideas para seguir transformando y mejorando Andalucía", según ha valorado.
Así, el consejero de Presidencia ha concluido señalando que este Congreso del PP-A tiene una utilidad "múltiple", ya que sirve "para reencontrarnos, para reafirmar lo que se está haciendo bien y bueno para Andalucía, pero también para decir que quedan cosas por hacer y que queremos y tenemos ganas y mucha fuerza para seguir mejorando y haciendo que Andalucía avance".