Antonio Sanz debuta esta semana en el Parlamento andaluz como consejero de Sanidad con un debate general sobre el sector

El Pleno también acogerá el miércoles 22 de octubre el debate de totalidad del proyecto de Ley de Patrimonio

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz celebrará el próximo miércoles, 22 de octubre, el debate general sobre la situación de la sanidad pública de Andalucía que solicitaron por primera vez los grupos de oposición de izquierda PSOE-A y Por Andalucía mediante una iniciativa registrada en mayo de 2023, y que supondrá la primera comparecencia de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad en la Cámara autonómica.

La Junta de Portavoces aprobó el pasado miércoles el orden del día de la próxima sesión plenaria con los votos a favor de los representantes de PP-A y Vox, mientras que los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía votaron en contra en protesta por que no sea el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien comparezca en dicho debate.

Antes de la celebración de dicho debate, el Pleno comenzará a las 16,00 horas del miércoles con el de totalidad del proyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al que los grupos del PSOE-A y Por Andalucía han registrado enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno.

A continuación se llevará a cabo el referido debate general sobre la situación de la sanidad andaluza, que centrará el contenido del Pleno durante el resto de la jornada del miércoles y que comenzará con la intervención del Consejo de Gobierno --representado a través del nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz--, por un tiempo máximo de 20 minutos.

Tras esta primera intervención será el turno de los grupos parlamentarios, de menor a mayor representación, por máximo de diez minutos cada uno de ellos. El Consejo de Gobierno contará con un nuevo turno de 20 minutos, y los grupos parlamentarios con otro turno de cinco minutos.

Cerrará el debate el consejero de Sanidad por otro turno de diez minutos, tras lo que se abrirá un plazo de una hora para la presentación de propuestas de resolución, que serán defendidas por los grupos parlamentarios de menor a mayor representación por tiempo máximo de cinco minutos, sin que sea posible reabrir el debate, de forma que la primera jornada del Pleno se cerrará con las votaciones de totalidad del proyecto de Ley y de las propuestas de resolución.

En su primera rueda de prensa como consejero de Sanidad, el pasado miércoles tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Antonio Sanz manifestó que "la primera iniciativa" que había comunicado al Parlamento tras asumir esa nueva responsabilidad era "la solicitud de celebrar un debate general" en la Cámara autonómica "convencido de la defensa del sistema" y "de los magníficos profesionales que tenemos en Andalucía, y también volcados en la asistencia al conjunto de los andaluces".

El debate se producirá así en un contexto marcado por la crisis abierta en torno al funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, que ha derivado en una reestructuración del Gobierno andaluz acometida por el presidente, Juanma Moreno, quien ha aceptado la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo y ha nombrado a Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, además de ampliar las competencias de la titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos --y, desde el pasado miércoles, también de Diálogo Social--, Carolina España, y del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

SEGUNDA JORNADA DEL PLENO

Tras el debate sobre la sanidad, la sesión plenaria se reanudará el jueves, 23 de octubre, a las 9,00 horas, con la interpelación del Grupo Socialista dirigida a la Consejería de Salud relativa a salud mental que quedó aplazada por la dimisión de Rocío Hernández, y con otra relativa a asistencia sanitaria, resultados en salud y transparencia de los mismos que ha presentado el grupo Por Andalucía.

Acto seguido comenzarán las preguntas orales dirigidas al Consejo de Gobierno, entre las que figuran las dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, como es habitual, se formularán a partir de las 12,00 horas.

En esta ocasión, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, preguntará a Moreno por "derechos de los andaluces", mientras que la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, centrará su cuestión al presidente en la "aportación de su Gobierno al presente y futuro de Andalucía".

El portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, centra su pregunta a Moreno en el "cambio en las políticas del Consejo de Gobierno", mientras que su homóloga en el Grupo Socialista, María Márquez, preguntará al presidente por la "transparencia en la gestión pública de la Junta" y, finalmente, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, cerrará la ronda de preguntas al jefe del Ejecutivo andaluz con una cuestión sobre "balance de la política económica del Gobierno de Andalucía".

El Pleno se cerrará con el debate de cuatro proposiciones no de ley (PNL), comenzando por una del grupo Vox relativa a "supresión de la figura del arraigo", a la que seguirá otra del Grupo Socialista relativa a "reforzar la formación profesional pública en Andalucía y limitar la privatización", y, finalmente, dos del Grupo Popular, relativas a la deuda que el Estado mantiene con Andalucía en materia de infraestructuras y actuaciones hídricas, y a "actuaciones inaplazables ante el desgobierno de España".