Antonio Sanz informará el jueves en el Parlamento andaluz de medidas de la Junta para la "mejora" de sanitarios

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, comparecerá el próximo jueves, 11 de diciembre, en comisión parlamentaria para informar, a petición propia, sobre "las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno para la mejora y estabilidad de los profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud" (SAS).

Así se recoge en el orden del día de la sesión de la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias convocada para el próximo jueves en el Parlamento andaluz, según figura en la agenda de esta semana de la Cámara autonómica, consultada por Europa Press.

La actividad de la semana en el Parlamento comenzará este martes, 9 de diciembre, por la mañana, con dos sesiones de comisión para abordar sendos dictámenes de leyes. La primera de ellas será una reunión de la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para abordar el dictamen sobre la proposición de Ley del tercer sector de acción social de Andalucía promovida de forma conjunta por los grupos parlamentarios del PP-A, PSOE-A y Adelante Andalucía.

De igual modo, a las 11,30 horas del martes está convocada la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para abordar el dictamen de dicho órgano sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026, que encarará su debate final la semana siguiente, en el último Pleno previsto del actual periodo de sesiones.

Ya por la tarde, a partir de las 16,00 horas, la actividad parlamentaria continuará con una reunión de la comisión de Universidad, Investigación e Innovación que incluirá una comparecencia del consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, para informar, a petición propia y de los grupos Popular y Socialista, de las convocatorias de incentivos en investigación, innovación y emprendimiento en el último trimestre del año 2025.

A la misma hora del martes por la tarde está convocada la comisión sobre la Infancia y la Adolescencia, en la que se contempla una serie de comparecencias de distintas asociaciones cuya labor está relacionada con cuestiones relativas a las familias y los menores de edad.

Al día siguiente, el miércoles, 10 de diciembre, hay convocada una reunión de la Junta de Portavoces y otra de la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la que el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, comparecerá para informar sobre la situación en 2025 de la marca de calidad 'Gusto del Sur', a propuesta del PP-A, y sobre contrataciones en obras hidráulicas a petición del Grupo Socialista.

Ya el jueves, 11 de diciembre, se celebrará la citada reunión de la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias en la que el consejero Antonio Sanz informará de las medidas adoptadas por la Junta para la "mejora y estabilidad" de profesionales del SAS, así como para abordar cuestiones relativas a la "transparencia" de la Consejería.

Finalmente, la agenda parlamentaria de la semana se completa el mismo jueves con una sesión de la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la que la consejera del ramo, María del Carmen Castillo, abordará en un debate agrupado la situación actual del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros andaluces.