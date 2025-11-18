Antonio Sanz:"Hay grupos de la oposición capaces de decir que si pasa algo grave en Andalucía tendremos otro caso Mazón"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, clausura el foro 'Andalucía hacia el futuro', de Europa Press, tras recoger el premio concedido a la EMA. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha realizado este martes una férrea defensa de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) y ha instado a que los gobiernos y formaciones dejen este ámbito "al margen del conflicto político". "Hay partidos capaces de decir que como pase algo grave en Andalucía tendremos otro 'caso Mazón'".

Así lo ha expresado Sanz en la clausura del foro 'Andalucía hacia el futuro', organizado por Europa Press, que ha abordado en dos paneles sectoriales cuestiones importantes para el desarrollo de la comunidad como la innovación y el talento o el crecimiento económico y empresarial, y tras la entrega de los IV Premios 'Andalucía hacia el futuro'.

Tras recoger el galardón en la categoría 'Eficiencia y coordinación' concedido a la citada agencia andaluza, Sanz ha afirmado que en materia de emergencia no debería haber colores políticos. "De este modo, yo me pregunto, ¿hay alguien que desee que se produzcan catástrofes para tener beneficio político? Permitidme esta reflexión peligrosa porque ese camino no es el que tenemos que emprender hoy en materia de emergencia". "Hay un interés especial en convertir todo lo que es emergencia en conflicto político, y ese no es buen camino".

"En estos momentos, veo interés por polemizar en algo que no debería serlo, donde todas las manos somos imprescindibles y necesarias. Cuando voy a una emergencia como director del plan, allí se pasa mucho miedo, porque hay que tomar decisiones muy difíciles, pero cuando se hacen equipo es más fácil".

Además, Sanz ha incidido en el hecho de que "el riesgo cero no existe". "No puedes evitarlo muchas veces; son situaciones, evidentemente, de pérdida de vida. Pero veo que esto se está complicando, que hay quien considera que las emergencias tienen que ser un valor político para quitar y poner gobiernos, y eso es preocupante", ha abundado.

Asimismo, el consejero ha puesto el foco no solo en la necesaria coordinación en materia de emergencia, sino en "la anticipación, la planificación, la formación y la información. La EMA es ejemplo también de cooperación, de coordinación, de colaboración entre administraciones, porque partimos de un principio claro: no hay diferencias jamás, y trabajamos en equipo y trabajamos siempre sumando esfuerzos".

Sanz, en su intervención, ha expresado el "orgullo" de representar a un equipo humano "excepcional, profesional e inmejorable", que tiene un compromiso con la seguridad y con la protección de los andaluces. "Evidentemente, este premio no es personal, es al conjunto de esos profesionales, de los más de 5.000 que componen la Agencia de Emergencia" --de la que Sanz es presidente, así como director del Plan de Emergencias--.

En su defensa de la EMA, Sanz ha señalado que se trata de una "apuesta por la seguridad, por la tranquilidad y la confianza de los andaluces". En ese sentido, se ha referido al hecho de que en materia de emergencia, "las cosas no son como eran: se dan con más intensidad que nunca; ni nieva como antes --ahí está Filomena--, ni llueve como antes --ahí están las danas--, y los incendios son ahora de sexta generación e inapagables durante días y días, como hemos podido comprobar en Andalucía".

'LA EMA SURGE PARA UNIR Y SUMAR'

Al hilo de lo anterior, Sanz ha subrayado que la EMA surge para todo lo contrario: "surge para unir, para sumar, para activar un esfuerzo común de la sociedad para evitar situaciones de catástrofe". En este sentido, el consejero ha destacado, por último, que se haya cerrado en Andalucía la temporada de riesgo de incendios este años con un 1% de la superfice afectada en el conjunto del país.

"Esto se debe a que contamos en el Plan Infoca, con 40 medios aéreos; en toda España tienen 45 medios. Y la UME, que es inmejorable, y que son fabulosos, y un orgullo para este país nuestros militares y Fuerzas Armadas, son 3.500 para toda España --con 1.400 para incendios-- y en la EMA somos 4.700 bomberos forestales".

Europa Press ha reunido este martes 18 de noviembre en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol, a importantes personalidades del ámbito empresarial y altos cargos de la Junta de Andalucía en la quinta edición de la citada jornada, que ha inaugurado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

De este modo, representantes de empresas andaluzas y con fuerte implantación en la región como Amazon, Fujitsu, Moeve, Cox, Endesa, Ikea o la Universidad CEU Fernando III se han dado cita en este evento, que ha vuelto a posicionar a Andalucía como comunidad clave para la reactivación económica donde confluyen oportunidades y sinergias entre todos los sectores, apoyando el talento y la innovación.