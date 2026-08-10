Apagan un incendio tras una deflagración en la cocina de una cafetería por un escape de gas en Granada capital

Archivo - Camión de bomberos. - 112 - Archivo

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una deflagración originada en la cocina de una cafetería en Granada capital aparentemente por un escape de gas ha originado un incendio este lunes que ha sido controlado por parte de los bomberos.

Así lo ha dado a conocer el 112 de la Agencia Andaluza de Emergencias que detalla que los avisos sobre esta deflagración e incendio se han recibido en torno a las 12,10 horas tras producirse en la calle Alejandro Dumas.

Si bien las primeras informaciones apuntaban a una persona herida, la información recaba por el 112, que movilizó a bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios al lugar, ha precisado que finamente no fue necesaria asistencia sanitaria y que el origen del incendio habría estado en una fuga de gas.