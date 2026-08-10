Italia y Dinamarca critican la "inmigración descontrolada" y defienden aumentar el número de deportaciones

Meloni y Frederiksen vinculan la inmigración irregular con el aumento del crimen y la violencia sexual

Sigue en directo la crisis migratoria en Ceuta.

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Archivo - Las primeras ministras de Dinamarca, Mette Frederiksen, y de Italia, Giorgia Meloni. - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino - Archivo
Europa Press Internacional
Actualizado: lunes, 10 agosto 2026 14:48
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MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ministras de Italia, Giorgia Meloni, y de Dinamarca, Mette Frederiksen, han criticado este lunes la "inmigración descontrolada hacia Europa", a la que han responsabilizado del incremento de los delitos y la violencia sexual, y han defendido aumentar el número de deportaciones.

"No aceptamos inmigración descontrolada hacia Europa", señala el comunicado que ambas han publicado este lunes, en el que hacen énfasis en remarcar que a pesar de sus diferencias ideológicas han estado promoviendo una "política de inmigración estricta" en sus respectivos países, pero también a nivel europeo.

"Nadie puede negar los impactos negativos de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumentan las tasas de criminalidad, aumenta la presión sobre los servicios públicos y se desgasta la confianza de los ciudadanos", han expresado.

"Es particularmente grave cuando los migrantes ilegales, privados del derecho a quedarse en nuestros países, cometen crímenes violentos, trafican drogas o se convierten en responsables de la violencia sexual", han incidido ambas jefas de gobierno, quienes aseguran que la ciudadanía espera "acciones concretas".

Entre estas está un aumento de las deportaciones y para ello ha defendido levantar más centros de repatriación en terceros países, así como otras "soluciones innovadoras fuera de Europa".

No obstante, han asegurado que "esto no es suficiente" y han puesto el foco también en "los millones de ciudadanos extranjeros que viven legalmente" en Europa, a los que atribuyen un supuesto interés por imponer estilos de vida alejados de los "valores comunes" que comparten "millones de europeos".

"Estamos ambas orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que aquellos que vienen a nuestros países y eligen hacer de Europa su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos estilos de vida que no compartimos", han advertido.

"Creemos que esta es la manera correcta de proteger Europa y nuestros valores comunes. Y creemos que millones de europeos comparten esta convicción", ha dicho Meloni y Frederiksen, quienes estos días han liderado las críticas hacia las políticas migratorias del Gobierno español a raíz de la crisis en Ceuta.

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