Al menos trece muertos y 75 heridos en uno de los ataques de Ucrania más mortíferos contra Rusia

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Kiev.- Kyrylo Chubotin / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Las autoridades rusas han denunciado la muerte de trece personas, además de decenas de heridos, como consecuencia de un ataque de las fuerzas ucranianas sobre la ciudad de Nizhnekamsk, ubicada en la provincia de Tartaristán, en el que es uno de los más mortíferos de los últimos tiempos sobre territorio ruso.

El Gobierno de Tartaristán ha confirmado la muerte de doce personas, mientras que otras 39 han resultado heridas por este ataque con drones cuyo objetivo eran instalaciones industriales y civiles. La ciudad de Nizhnekamsk cuenta una de las mayores refinerías de petróleo y de productos petroquímicos de Europa.

En esta ciudad, ubicada a unos mil kilómetros de la frontera con Ucrania, se ubican dos empresas especializadas en el procesamiento de petróleo y condensado de gas que no es la primera vez que son objetivo de los ataques ucranianos durante esta guerra, de la que se cumplen ya más de cuatro años y medio.

El gobernador de la provincia, Rustam Minnijanov, ha declarado un día de luto por las víctimas de esta nueva ofensiva de las fuerzas ucranianas, que forma parte de la política de ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas y refinerías que viene lanzando en los últimos meses.

En cuanto el Gobierno Federal, ha sido la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, quien ha reaccionado para denunciar estos ataques y cuestionar el silencio de la comunidad internacional, a la que acusa de "complicidad".

"Hacemos un llamamiento a los representantes sensatos de la comunidad internacional, a las organizaciones y a los medios de comunicación independientes para que juzguen con severidad los crímenes terroristas de Kiev", ha expresado.

"Las atrocidades diarias del régimen de Kiev contra la población civil en otras regiones de Rusia continúan, causando víctimas, entre ellas niños, mujeres y ancianos", ha denunciado Zajarova, que ha mencionado seis muertos en ataques de las fuerzas ucranianas durante el pasado fin de semana sobre la provincia de Bélgorod.

"El enemigo está llevando a cabo deliberadamente estos insensatos ataques militares con objetivos terroristas (...) Consideraremos el silencio como complicidad y aliento para nuevos ataques contra civiles rusos", ha dicho Zajarova.

UCRANIA CONFIRMA EL ATAQUE

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha confirmado el ataque sobre estas instalaciones en Nizhnekamsk, que pertenecen a la estatal petrolera y de gas natural Tatneft, así como en otros puntos de interés repartidos por otras regiones.

"La noche del 10 de agosto de 2026, como parte del plan para reducir el potencial militar del agresor ruso, las unidades de las Fuerzas Defensas Ucranianas atacaron la refineria de petróleo Taneco", tal y como se conoce a este complejo industrial, según relata el comunicado de las autoridades militares.