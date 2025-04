Los comedores universitarios abrirán y ofrecerán el menú del lunes

GRANADA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada ha retomado la normalidad en la mayor parte de sus centros e instalaciones una vez restablecido el suministro eléctrico tras el apagón del lunes a excepción de las facultades de Empresariales, Comunicación y Documentación por problemas con un transformador estropeado que mantiene suspendida la actividad académica.

El problema también ha afectado a la Facultad de Odontología, aunque este centro sí tiene suministro eléctrico porque cuenta con generador, así que aquí se ha podido reanudar la actividad.

Desde la UGR explican que no se han reportado incidencias importantes en la mayoría de sus centros e instalaciones. En la medida en que aún existen incidencias con el transporte, en particular con el servicio de Metropolitano, en el día de hoy habrá flexibilidad respecto al control de asistencia (en clases, prácticas, pruebas u otras actividades académicas) del estudiantado que no pueda desplazarse.

Para los plazos administrativos de procedimientos internos de la UGR, el lunes 28 de abril se considerará inhábil.

Respecto al Servicio de Comedores Universitarios, se comunica que este martes abrirán todos sus centros, ofreciendo el menú de ayer con alguna modificación. El servicio de comida para llevar estará sólo disponible para retirar el menú celíaco y los menús que no fueron recogidos el lunes.