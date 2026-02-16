Aparece el cuerpo sin vida del perro en cuya búsqueda su dueño sufrió una extorsión en Granada

Imagen difundida por la red social Facebook de la clínica veterinaria Triunfo Jardín con el mensaje de despedida a Cairo - FACEBOOK DE LA CLÍNICA VETERINARIA TRIUNFO JARDÍN

GRANADA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El perro que un veterinario de Cúllar Vega, en el área metropolitana de Granada, buscaba desde el pasado 31 de enero, en el inicio de la concatenación de borrascas que afectó en las últimas semanas a Andalucía, ha sido hallado sin vida. Su dueño había denunciado haber sido víctima de una extorsión en la que habría perdido hasta casi 3.000 euros ingresados a través de un servicio telemático de pago mientras buscaba al can.

En un mensaje divulgado en redes sociales a través de su clínica veterinaria, y confirmado por Europa Press en fuentes de la misma, Pablo Martínez, que había denunciado la desaparición del can en la Guardia Civil de Armilla, se ha despedido de Cairo, el perro que mantenía había sido robado.

"Cairo, mi perrito, no sé qué ha pasado, todo fue muy rápido, solo quiero que sepas que, estés donde estés, nunca te abandoné. Ha podido ser un accidente o alguien quiso hacerte daño, nunca lo sabré", reza el mensaje.

Tras una búsqueda que se hizo viral, Martínez ha agradecido a todo aquel que "ha estado ayudando a difundir" y "a poner carteles" así como "a los que han ido por todos sitios buscando a Cairo bajo la lluvia", con una mención especial al alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, y a policías locales del municipio y a guardias civiles que se implicaron en la búsqueda. Un agradecimiento que ha hecho extensivo "a toda la gente" que le ha apoyado y ayudado "por todas partes" de España.

El pasado jueves, en declaraciones a Europa Press, afirmó haber vivido "una pesadilla" tras ser contactado desde unos números de teléfono "extranjeros" desde los que le habrían comunicado de forma anónima que tenían a su perro. En este contexto accedió a quedar con una persona, a cambio de hacerle un ingreso cuando le devolviera la mascota, si bien al final "no había ni perro ni dinero".

Martínez señaló que había denunciado también ante la Guardia Civil y la Policía Nacional "ciertos teléfonos" desde los que seguían llamándole para decir que tenían a su mascota, que estaba enferma y necesitaba medicación. Algunos comunicantes habrían estado mostrándole imágenes falsas de Cairo generadas por Inteligencia Artificial.

El día en que habría sufrido la extorsión todo fue un "juego mental" que practicaron, según su testimonio, con él y con su mujer, que había de hacer un 'bizum' cuando él tuviera el perro, que nunca apareció, en sus manos.

Los supuestos estafadores le habrían dicho que "por 200 euros" le devolvían al perro. "Jugaron con mi ilusión, yo estaba bastante vulnerable y me lo creí", ha reconocido el denunciante.

Tras proponer un sitio para la entrega y trasladarse, se suponía que su mujer "tenía que hacer el 'bizum" cuando le "dieran al perro". Posteriormente habría habido amenazas a ella diciéndole que le "tenían" a él y a la mascota para pedir un rescate.

Tanto ella como allegadas llegaron a hacer varios ingresos de 500 euros hasta sumar una cantidad de casi 3.000 euros, en medio de mensajes y audios con supuestas amenazas de muerte y agresiones, que "dan un miedo" por el que "no se pueden ni escuchar".

"Lo tenemos todo grabado y lo tenemos todo denunciado", indicó Martínez, que aseguró que ya no caía "en ninguna estafa más" y que lamentaba que "nadie" hubiera visto al perro pese a estar "media España" buscándolo.