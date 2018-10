Apdha afirma que para un futuro CATE "se tiene que delimitar el espacio de privación de libertad del de acogida"

Actualizado 15/08/2018 11:27:13 CET

La Asociación Pro Derecho Humanos de Andalucía (Apdha) ha demandado que en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) anunciado por el Gobierno para la costa oriental "se tienen que delimitar muy claramente los espacios de las gestiones policiales y de privación de libertad de los espacios que son de acogida". Para ello ha citado como ejemplos a seguir los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.

Así se ha expresado en declaraciones a Europa Press el coordinador del área de migraciones de Apdha, Carlos Arce, que ha valorado el anuncio que hizo el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de la posibilidad que se baraja de habilitar un centro "parecido" al de San Roque (Cádiz) para alojar a los extranjeros que llegan en patera al este de Andalucía.

En concreto, Arce ha asegurado que en su ONG no dudan de "la mejor intención que hay" al adecentar el espacio que se usa para el CATE de San Roque, pero "no deja de ser una solución hecha a prisa". "No nos parece que ese perfil debe ser el que se institucionalice como centro de acogida", ha afirmado.

Por ello, ha considerado que los CETI de Ceuta y Melilla "son centros con todas las carencias que provienen de la sobreocupación, pero sí al menos están pensados desde el inicio para albergar personas". Asimismo, como "también está claro que en esos centros no se realizan esas gestiones de identificación y no se priva a las personas de la libertad, en esa línea debería de ir la habilitación de cualquier tipo de centro de acogida ya sea temporal o a más largo plazo", ha declarado.

"LAS INSTALACIONES DEJAN QUE DESEAR"

El centro de formación portuaria e industrial ubicado en las instalaciones de San Roque (Cádiz) de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) fue el lugar elegido por el Ministerio del Interior para establecer el CATE que lleva operativo desde el viernes 3 de agosto.

Respecto a este, Arce ha criticado que "la verdad es que las instalaciones dejan que desear" porque "es prácticamente una nave industrial con instalaciones prefabricadas", con las que "se han intentado dar una solución de urgencia no siendo las condiciones materiales más adecuadas".

"Tanto en este CATE como en los polideportivos y las instalaciones improvisadas que se están utilizando, se están mezclando lo que es la gestión policial, de lo que la acogida. Creemos que debería de haber una estricta separación de ambos espacios, para los trámites que requieren la privación de libertad, tiene que haber unas instalaciones, y para la acogida de personas, debe de haber otras totalmente diferentes", ha zanjado.