Apdha apoya las reclamaciones de prostitutas en Andalucía y pide que puedan acogerse a "políticas públicas" ante covid

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha expresado este martes su apoyo a las movilizaciones de "las trabajadoras sexuales de Andalucía" en protesta por algunas medidas en la gestión de la crisis del coronavirus, que ha trasladado a un comunicado y en un formulario para recoger adhesiones colectivas e individuales.

"En menos de 24 horas ya tenemos más de 200 firmas, de las que una veintena son de organizaciones", ha explicado Apdha, que ha reclamado al Gobierno por medio de una nota que "cumpla con su palabra de no dejar a nadie atrás, reconociendo sus derechos y su situación de vulnerabilidad de modo que puedan acogerse a las políticas públicas que pretenden paliar las secuelas de esta crisis sanitaria, económica y social que tan duramente las está golpeando".

"La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto de forma exponencial las debilidades y fracturas existentes en nuestra sociedad. Son muchos los colectivos a los que la pandemia ha sumido en la pobreza extrema. Es el caso de las personas, en su mayoría mujeres, que ejercen la prostitución", ha argumentado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha esgrimido que las prostitutas "parten de una situación de vulneración de derechos en nuestro país, condenado a la clandestinidad y la invisibilidad como consecuencia de la alegalidad, persecución, estigma social y/o por su estado de irregularidad documental".

La Apdha ha manifestado que "la mayoría de estas mujeres" han afrontado con problema "cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, el pago de suministros o un lugar para vivir, a merced de abusos e injusticias ante la imposibilidad de obtener ingresos para subsistir" y ha advertido de que las circunstancias se se agravan para aquellas "que mantienen deudas que se acumulan con el paso del tiempo con arrendatarios de viviendas o con quienes las explotan".

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha esgrimido que medidas adoptadas por el Gobierno, como el Plan de Contingencia ante la Covid-19 del Ministerio de Igualdad orientado a mujeres víctimas de trata y a mujeres en contextos de prostitución en situación de vulnerabilidad de abril de 2020 y El Real Decreto 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital (IMV), "no han llegado a la inmensa mayoría de estas mujeres, muchas de ellas con hijos e hijas a su cargo, tras seis meses del inicio de la pandemia".

"Su diseño no responde a su realidad y circunstancias", ha indicado la Apdha, que ha asegurado que "revelar que se ejerce la prostitución para acceder a estas ayudas obvia las consecuencias y repercusiones que sobre ellas tiene el estigma de puta".

"El reciente cierre de los clubs de alterne, sin ayudas ni alternativas, no hace más que empeorar sus condiciones de existencia", ha sostenido la Apdha, que ha advertido sobre el hecho de que "deja a estas mujeres en la estacada al no ir acompañada de ninguna medida de protección para quiénes no solo tienen en estos clubes su principal o única fuente de ingresos sino, además, su única residencia".

"Nos preocupa la vuelta a los discursos y argumentos de corte higienista para imponer medidas que hunden aún más en la clandestinidad y el estigma a las mujeres que la ejercen. Ya durante los años duros del VIH las mujeres que ejercían la prostitución fueron objeto de políticas de control y vulneraciones de derechos auspiciadas bajo argumentos que las contemplaba como potenciales "agentes de contagio", años y argumentos que pensábamos ya superados", ha apuntado la Apdha.

"Apoyamos sus justas y necesarias reivindicaciones y reclamamos al Gobierno que cumpla con su palabra de no dejar a nadie atrás, reconociendo sus derechos y su situación de vulnerabilidad", ha insistido la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.