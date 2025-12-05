Apdha Córdoba concede el premio de Derechos Humanos 2025 a la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros

Una manifestación vecinal en Córdoba. - APDHA

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegación cordobesa de Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (Apdha Córdoba), que reconoce todos los años a personas y colectivos de la provincia que destacan en la defensa de los Derechos Humanos, ha decidido premiar este año a la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros, por su trayectoria en el fomento de una ciudadanía activa en defensa de sus derechos y una participación democrática de base en la ciudad de Córdoba.

Así lo ha indicado Apdha Córdoba en una nota en la que ha detallado que el acto de entrega del galardón tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en la sede de la asociación en la barriada de Valdeolleros. Al colectivo le contemplan casi 50 años de historia, ya que nació oficialmente en 1976.

En este tiempo "muchas luchas se han impulsado desde la asociación, como los 23 años de tesón para conseguir el parque de la Asomadilla o el Plan Renfe, que incluso llevo a la imputación ante el Tribunal Supremo a algunos de sus miembros simplemente por ejercer su ciudadanía activa", han señalado desde Apdha, que han apuntado que "otras conquistas muy trabajadas fueron el centro de salud, el polideportivo o Sala de Barrio, el centro de mayores, el centro cívico norte, o la construcción del instituto Ángel de Saavedra".

Una de las principales razones de estos éxitos fue la capacidad de unidad de todos los colectivos del barrio: Asociación Vecinal, Centro de la mujer, Parroquia, Juventud Obrera Cristiana, Ampas, peñas, la Coordinadora de Enseñanza y Consejo de Distrito Norte.

Con el paso del tiempo nuevos desafíos han llegado a la barriada y han pasado a ser prioridades de la asociación, entre ellos están los "problemas de vivienda como los desahucios, el nivel de desempleo, los recortes en sanidad, la aporofobia hacia algunas partes del barrio o vecinos, además del individualismo y el aislamiento respecto a los demás que el sistema nos quiere imponer".

En gran medida, gracias a la incorporación de mucha gente joven, el colectivo se ha adaptado a esos retos para seguir tratando de concienciar, además de denunciar y reclamar los derechos para las personas que habitan el barrio y hacerlo más habitable.

En esta nueva etapa, han seguido apostando por el trabajo en red con el resto de entidades sociales de la ciudad. "Tras el 15M, fueron los primeros en dar cobertura a la comisión que salió de Stop Desahucios en los barrios, además implantar el primer punto de información de la organización. También le han dado cobertura en su local a YayoFlautas, a la Coordinadora de Mujer de Valdeolleros, a la Mesa de Convergencia y Acción, a Juventud x el Clima, a la Red de Defensa Transfeminista (la RATA), a la Coordinadora en Defensa de las Pensiones, e incluso el grupo de baile de mujeres ecuatorianas", ha resaltado Asociación Pro Derechos Humanos.

En la actualidad están realizando campañas sobre "la necesidad de refugios climáticos en el barrio (piscina pública, centro cívico norte y parque de la Asomadilla), sobre los recortes en servicios públicos como la limpieza, sobre la bajada de precio de los alquileres, las consecuencias que tienen los locales convertidos en infraviviendas y están inmersos en preparar una campaña sobre el centro de salud". Además, cada año mantienen el cine de verano en la plaza Valdeolleros y la semana cultural, que en la última ocasión sirvió para hacer memoria histórica del barrio.

Por todos estos méritos, fue "una decisión sencilla" para la Apdha otorgar su reconocimiento a "los compañeros de la asociación vecinal San Acisclo Valdeolleros mediante la concesión del Premio de Derechos Humanos de 2025".