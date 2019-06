Apdha reprocha al Gobierno que renuncie al rescate de inmigrantes en el mar para que lo haga Marruecos

Publicado 26/06/2019 11:50:32 CET

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos (Irídia) han denunciado la nueva estrategia de rescate en el mar del Gobierno español, que pasa por la "dejación irresponsable" del deber de salvamento de pateras a Marruecos en zona SAR (Search And Rescue) marroquí, incrementa el número de muertes en la Frontera Sur, y cuyo resultado inmediato de este cambio de estrategia, han asegurado, fue el fallecimiento el 18 de junio de 22 personas en el mar de Alborán, que no fueron rescatadas, a pesar de conocerse su situación de riesgo, por una llamada de socorro.

Pro Derechos Humanos y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos han explicado en un comunicado que "hasta hace pocos meses, Salvamento Marítimo realizaba rescates tanto en zona SAR española como en zona SAR marroquí, en la que actuaba sólo bajo autorización de Marruecos" para socorrer a los inmigrantes en situación de peligro.

Frente a esta práctica hasta ahora, Apdha e Irídia han argumentado que "bajo las directrices del General de la Guardia Civil del Mando Único y siguiendo la nueva estrategia del Gobierno español, tan sólo realiza rescates en zona SAR española y común" y han asegurado que tras este cambio de directriz "ahora únicamente acude al rescate de pateras una vez han sido efectivamente localizadas en el mar, por lo que ya no se realizan rastreos ni en el mar de Alborán ni en el Estrecho".

La consecuencia es, según Manuel Capa, de la Confederación General del Trabajo (CGT) Mar y Puertos, que "ahora tardamos tres horas más en rescatarlas", lo que conlleva un aumento en el riesgo de naufragios y, consecuentemente, en el número de muertes. Marruecos asume en exclusividad la responsabilidad de llevar a cabo la coordinación para el rescate de personas migrantes náufragas en zona SAR marroquí.

Según Manuel Capa, "existen vínculos de comunicación" entre España y Marruecos, de forma que "España informa al país socio de la existencia de una patera en sus aguas" para que Marruecos tome las medidas que considere necesarias, sin comprobar qué ocurre con la embarcación finalmente. El centro de coordinación español no entra en el procedimiento de Marruecos y "si no actúan, nadie sabe que no lo han hecho", advierte.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos han reclamado que "se vuelva a priorizar el rescate de personas sobre cualquier otro interés" y ha apostado por la recuperación de los protocolos anteriores, "en los que Salvamento Marítimo podía acceder a zona SAR marroquí en el caso de que la Marina Royale no asumiera el rescate y las personas se encontraran en riesgo de muerte".

"Exigimos que se permita a Salvamento Marítimo realizar la aproximación a la zona, antes de que sea localizada la patera por coordenadas, reduciendo así los tiempos de rescate. Para ello necesita los medios y el personal adecuados", indican.

APDHA e Irídia han señalado que "cuando la prioridad pasa de salvar vidas a impedir que lleguen personas a las costas del Estado español, se produce un aumento exponencial de las muertes de seres humanos que migran por la Frontera Sur y, concretamente, en el Mar de Alborán y el Estrecho". "Esto es lo que ha ocurrido al asumir el reparto de competencias en el rescate de vidas humanas según zonas SAR española o marroquí", han apostillado.

Ambas organizaciones han descrito las relaciones España-Marruecos, entre ellos, la firma de acuerdos bilaterales para el control y devolución de personas migrantes, cuyo contenido no es público. Apdha ha solicitado a la Comisión Europea el acceso a dichos acuerdos, que lo ha denegado argumentando que "la garantía de confidencialidad es fundamental para que prospere este complejo ejercicio, cuyo objetivo es garantizar los intereses y los valores de la UE".

Apdha e Irídia han relatado "tanto en Marruecos como en países europeos, entrenamientos intensivos a personal militar marroquí", así como que "la Unión Europea (UE) ha dotado de medios de rescate y vigilancia a Marruecos".

Ambas organizaciones han asegurado que, además, "de los 140 millones que la UE aprobó entregar a Marruecos para luchar contra la inmigración irregular, mediante el fondo fiduciario", se han firmado "acuerdos comerciales e inversiones millonarias con el reino alauita" y han asegurado que "los mecanismos de colaboración también comparten los objetivos de control, detención y devolución de personas que intentan cruzar fronteras".

"No podemos normalizar que las personas mueran intentando cruzar el Estrecho", han argumentado Apdha e Irídia, que han insistido en que la "dejación irresponsable del deber de salvamento de pateras a Marruecos es un acto que provocará aún más fallecimientos".