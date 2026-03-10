Blanco destaca la aportación de la economía social al desarrollo económico de Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco (4d), posa en una foto tras visitar las instalaciones de la empresa Mantenimientos y Montajes Sociedad Cooperativa Andaluza en Huelva. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado este martes la aportación de la economía social al desarrollo económico de Andalucía y de la provincia, un sector que ha calificado de "imprescindible" para el tejido productivo de la comunidad.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera durante una visita a la sede de Mantenimientos y Montajes SCA en Huelva, una cooperativa dedicada a la reparación y construcción siderometalúrgica con más de 45 años de trayectoria que genera empleo estable para más de 40 familias de la provincia, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Durante el recorrido por sus instalaciones, la consejera ha destacado el papel de esta empresa como ejemplo del modelo de economía social, una fórmula empresarial que "pone en el centro de la actividad a las personas, fomenta la participación democrática en la gestión y antepone el beneficio colectivo al individual".

Blanco ha puesto en valor la aportación de la economía social al desarrollo económico de Andalucía, un sector que ha calificado de "imprescindible" para el tejido productivo de la comunidad. Actualmente, este ámbito reúne a cerca de 11.200 empresas que sostienen más de 200.000 empleos y generan una facturación anual cercana a los 23.000 millones de euros, lo que equivale al 14% del PIB regional, cuatro puntos por encima de la media nacional.

La consejera ha agradecido a estas entidades su contribución al crecimiento económico "no solo en términos cuantitativos", sino también "por promover valores como la equidad, la creación de empleo estable y de calidad y la cohesión territorial".

Durante la visita, Blanco también ha resaltado el compromiso de la cooperativa con la formación y la especialización profesional. Cada año acoge a alumnado de Formación Profesional Dual procedente de centros como Funcadia, IES Pintor Pedro Gómez y el CPIFP Profesor José Luis Graíño.

Su actividad, estrechamente vinculada a los sectores industrial y minero, está además alineada con los procesos de descarbonización y el desarrollo de energías limpias, especialmente el hidrógeno verde, consolidándose como una empresa auxiliar de referencia cuya producción revierte en un 90% en la provincia. Su compromiso con la excelencia ha sido reconocido con distinciones como el Premio Andaluz a la Excelencia y el galardón a la Labor de Prevención de Riesgos Laborales concedido por Atlantic Copper.