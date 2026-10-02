La apertura de la puerta santa abre este domingo en Andújar el Año Jubilar del 800 aniversario de la Virgen de la Cabeza

Archivo - La Virgen de la Cabeza en una imagen de archivo. - COFRADÍA MATRIZ VIRGEN DE LA CABEZA - Archivo

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Año Jubilar Diocesano por el 800 aniversario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén), empieza este domingo, 4 de octubre, con la apertura de la puerta santa en su basílica y real santuario.

Arrancará así la conmemoración de ocho siglos de historia y devoción desde su aparición a un pastor de Colomera, "un tiempo de gracia que se prolongará hasta el 8 de diciembre de 2027", según ha informado este viernes la Diócesis jiennense.

Será una celebración abierta a todos los devotos, pero que, por las dimensiones del templo y la previsión de asistencia, tendrá una organización especial para facilitar la participación y el seguimiento de la Eucaristía.

El acceso al interior de la Basílica estará condicionado por el aforo disponible. Las personas que accedan al templo y que ya han confirmado su asistencia --autoridades, cofradías, miembros de la comunidad trinitaria y colaboradores del Santuario-- ocuparán los espacios habilitados.

Para el resto de peregrinos, se dispondrá un espacio exterior con aforo de más de 1.000 sillas y pantallas desde las que podrán seguir en directo todos los momentos de la celebración. Este espacio estará ubicado delante de la Hospedería.

La Diócesis recomienda a quienes tengan previsto subir al Santuario que tengan en cuenta esta organización y sigan las indicaciones de los voluntarios y responsables de seguridad, con el fin de garantizar el buen desarrollo de la jornada y facilitar la participación del mayor número posible de personas.

La celebración será, además, retransmitida en directo por Canal Sur TV, lo que permitirá que el inicio de este Año Jubilar pueda ser vivido desde cualquier punto de Andalucía y del resto de España.

"La apertura de la Puerta Santa no será únicamente el inicio de un calendario de celebraciones. La Eucaristía marcará el comienzo de un tiempo de gracia, peregrinación, encuentro y renovación de la fe para toda la iglesia de Jaén", ha explicado.

La celebración estará presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, y concelebrada por el obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez, así como por los obispos eméritos Ramón del Hoyo y Amadeo Rodríguez Magro. El clero diocesano y la comunidad trinitaria que custodia el Santuario, también concelebrarán esta eucaristía, que tendrá el acompañamiento musical del coro diocesano.

Empezará en el exterior de la Basílica, con la peregrinación hasta la puerta del pueblo de Dios representado a través de religiosas, una familia, agentes de Cáritas, migrantes, así como el arzobispo y miembros del presbiterio. Tendrá como momento central el rito de la apertura de la puerta santa, signo del comienzo del Año Jubilar.

A partir de ese momento, el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar, se convertirá en templo jubilar y en lugar de peregrinación y encuentro para los fieles.

No obstante, la apertura del jubileo no se vivirá únicamente en este templo, ya que la Diócesis de Jaén quiere que todas sus comunidades se sientan parte de este acontecimiento. Por ello, se ha preparado un subsidio litúrgico para las eucaristías de este domingo, que permitirá a las parroquias y comunidades unirse desde sus lugares de origen a la celebración en Sierra Morena.

ANTESALA

Esta "gran celebración diocesana" vivirá una vigilia preparatoria la tarde de este sábado. Se trata del rezo del Santo Rosario, que se iniciará a las 19,30 horas con salida desde la Casa Hermandad de la Cofradía de Andújar.

Desde allí saldrán en procesión hasta el arco las representaciones de las cofradías matriz y filiales de la Virgen de la Cabeza, así como los fieles que lo deseen. Las estaciones del Rosario se irán rezando mientras se sube la calzada y culminará en la puerta del Santuario con las letanías. El canto de la salve a los pies de la Morenita, interpretado por el Coro de la Hermandad Matriz, cerrará este acto.