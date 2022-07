Aplazada la manifestación en Arjona (Jaén) para pedir el fin de la muerte de gatos en el municipio

ARJONA (JAÉN), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La manifestación que iba a celebrarse este domingo en Arjona (Jaén) para pedir que se adopten medidas y se ponga punto y final a las muertes de gatos en el municipio ha quedado aplazada por no haber realizado en tiempo y forma la comunicación de la protesta a la Subdelegación del Gobierno.

Así se ha indicado a Europa Press desde la protectora de Animales Patitas Cansadas. Según se apuntó desde el Partido Animalista (Pacma), que se hizo eco de la denuncia, el objetivo de la protesta era llamar la atención sobre un vecino que está identificado después de que varios testigos "lo vieron matar a un gato de corta edad metiéndolo en una arqueta y tapándola con cemento".

Precisamente es esta protectora la que ha denunciado a este vecino ante la Guardia Civil por esta persona, que según indicó el Partido Animalista (Pacma), en un comunicado, "lleva años amenazando con su escopeta de perdigones a todo aquel que se le ocurre alimentar a los felinos".

El último episodio que atribuyen a este individuo y que está denunciado se produjo el pasado 19 de junio cuando varios vecinos alertaron a la Guardia Civil tras "ver cómo golpeaba con un palo a una cría de gato para luego meterla en una arqueta con cableado de la luz"

Según el relato de los vecinos recogido por Pacma, este hombre "amenazó de muerte" a los vecinos que intentaron que dejara libre al animal y "acabó sellando la arqueta con cemento para evitar que lo pudieran liberar". Además, le acusan de "encerrar a gatos en un terreno de su propiedad para dejarlos morir de hambre y de sed".

Es por esto que finalmente acordaron convocar una manifestación para pedir a las administraciones que tomen cartas en el asunto y así evitar que esta persona, "de la que dicen desconocer si sufre alguna enfermedad mental, siga maltratando a los animales".

Por su parte, el alcalde de Arjona, Juan Latorre, ha emitido un comunicado en las redes sociales del Ayuntamiento para salir al paso del "revuelo que se ha organizado en las últimas 48 horas, con nuestro pueblo como epicentro, al hilo de una denuncia sobre presunto maltrato animal".

"No voy a consentir las difamaciones de colectivos o partidos políticos que no viven en Arjona, que no lo conocen y que se atreven a propagar bulos y leyendas urbanas desde el desconocimiento, la ignorancia y, no sé si también, la mala fe", señala el alcalde.

"Si existe una denuncia, que se investigue. Si la investigación arroja algún hecho y/o responsabilidad, que se aclare y se depure", prosigue el alcalde, que concluye que no permitirá que "algunos exploten el morbo de una presunta denuncia para disfrutar de sus 15 minutos de gloria a costa de Arjona y de sus vecinos y vecinas".