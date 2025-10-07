Aprobada la Estrategia Granada-Metrópoli 2030/2040, que fija las "prioridades de desarrollo"

El Consejo Social de Granada ha puesto en marcha la Estrategia Granada-Metrópoli Horizonte 2030-2040. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El Consejo Social de Granada ha aprobado con el consenso de sus miembros en sesión plenaria la puesta en marcha de la Estrategia Granada-Metrópoli Horizonte 2030/2040, el "gran plan de futuro" que "marcará las prioridades de desarrollo de la capital y su área metropolitana" en los próximos quince años.

Esta iniciativa, de la que ha informado el Consistorio en una nota, actualiza la Estrategia 2020 'Haciendo humano lo urbano', aprobada en 2015 y con el objetivo de adaptarla a los desafíos actuales que van desde "la transición digital y ecológica" hasta "la competitividad económica, la cohesión social y la construcción de un modelo metropolitano fuerte y equilibrado", con la cultura como "elemento vertebrador".

La sesión presidida por Javier de Teresa Galván ha destacado que esta renovada hoja de ruta "orientará las políticas públicas y privadas de la ciudad" y que además será un "pilar esencial de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031".

El documento estratégico de este nuevo plan de futuro se ha iniciado a partir de una evaluación de la mencionada Estrategia 2020 realizada con encuestas ciudadanas y con la participación de Medialab UGR, y ha señalado la "digitalización administrativa, la proyección cultural internacional de Granada y el papel de la Universidad en el desarrollo tecnológico" como sus "principales logros".

Asimismo, la Estrategia 2030-2040 ha planteado una "visión renovada" para convertir a Granada en una "ciudad de conocimiento" apoyada en el "binomio ciencia-cultura" y en sintonía con el marco europeo de la "New European Bauhaus".

Este renovado plan se articula en seis grandes ejes estratégicos como ciencia e innovación; cultura y creatividad, con un papel central de cara a la Capitalidad Europea 2031; gobierno abierto y proyección internacional; innovación social y convivencia; tejido productivo e infraestructuras y territorio y sostenibilidad.

Además, la Administración provincial ha notificado que a este plan se incorporan tres valores "clave" como "igualdad, cultura y emprendimiento", que garantizará que "las oportunidades de desarrollo alcancen a todos los barrios y municipios del área metropolitana".

ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA

La metodología de la Estrategia Granada-Metrópoli Horizonte 2030-2040 ha combinado un diagnóstico "exhaustivo" mediante DAFO, "la implicación de expertos en grupos de trabajo temáticos" y "la participación activa de la ciudadanía a través de encuestas y consultas".

Al hilo, se han realizado encuentros sectoriales y talleres ciudadanos para "perfilar un documento final que se ha elevado al Pleno del Consejo Social" para ser ratificado por el Pleno del Ayuntamiento durante este mismo mes y, una vez ratificado, "el Consistorio podrá hacer todas las consultas y reflexiones que considere".

Así, la Administración de Granada "da un paso decisivo a la consolidación de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultural en 2031" a través de un documento que define "la visión de ciudad que aspira a ser Granada en los próximos años" y la intención de proyectar una ciudad "moderna, sostenible y creativa".