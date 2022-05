Aprobada la propuesta del PSOE en la Diputación de Jaén para instar a la Junta a "que ejecute las autovías pendientes"

JAÉN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado la propuesta del Grupo Socialista de instar a la Junta de Andalucía a ejecutar la Autovía del Olivar (A-316), la Autovía Torredonjimeno-El Carpio (A-306) y la Autovía Jaén a Andújar por Fuerte del Rey (A-311) ya que después de tres años y medio de legislatura lo que hay es "cero kilómetros de autovías en la provincia de Jaén".

Así lo ha expresado el diputado socialista José Luis Agea, tras defender una moción que fue aprobada con los votos del PSOE y de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. "Después de tanta propaganda" en la anterior campaña en la que hablaban "del milagro del cambio", el diputado ha apuntado que "no han hecho nada en materia de autovías".

La Junta de Andalucía "le ha tomado el pelo a los jiennenses y a las jiennenses" y ha creado "falsas expectativas para los alcaldes y alcaldesas" en materia de infraestructuras. Y es que, según Agea, "el Gobierno de Moreno Bonilla ha anunciado un parcheo para el año que viene", pero "ningún kilómetro de autovía; las han despreciado".

Asimismo, ha apuntado que el PP prometió "inversiones de grandes infraestructuras, 300 kilómetros de autovía o 36.000 empleos", pero la realidad es que hoy día la provincia "cuenta con 700 parados más y 700 empresas menos", además de otros obstáculos como "la amenaza a la Universidad de Jaén".

También ha sido aprobada con los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular la moción del Grupo Socialista para "reconocer el gran papel que juegan los cazadores en el medio rural, tanto por la actividad económica y social que generan como por su papel en el control de especies y la mejora de ecosistemas naturales y rurales".

Así lo ha manifestado el diputado Pedro Bruno, quien ha insistido en "mejorar las colaboraciones con las federaciones de caza y activar una mayor cooperación" con las administraciones competentes.

Respecto al apoyo del borrador de la Ley de Bienestar Animal, Pedro Bruno ha afeado al PP a que "intentan confundir a los cazadores", ya que esta ley "en ningún momento afecta a la caza, porque ya está regulada". Asimismo, ha informado que "en ese borrador ya se han incluido el 64 por ciento de propuestas de la Federación Nacional de Caza", por lo que ha pedido a los diputados populares que "dejen de confundir y de engañar".

No ha prosperado la moción del Partido Popular en relación al Centro Comarcal de Drogodependencias de Villacarrillo-Peal de Becerro y que se ha salado con los votos en contra del PSOE y a favor del PP y de Ciudadanos.

La diputada Francisca Medina ha explicado que el equipo de gobierno de la Diputación, "además de aportar más del 40 por ciento, no es la administración que no quiere financiar este centro, sino que es la Junta de Andalucía la que desde el 2019 no da respuesta".

Precisamente desde ese año, la diputación ha trasladado "la realidad que tenemos a la Consejería sobre el Centro Comarcal Villacarrillo-Peal de Becerro, pero nos dan la callada por respuesta". Asimismo, Medina ha destacado "la labor del departamento de Úbeda y Linares, que han atendido y lo siguen haciendo todas las demandas de Villacarrillo-Peal de Becerro, asumiendo más carga asistencial".

Por otro lado, se ha aprobado la moción del PP para instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para el arreglo integral de la Carretera de la Lancha-El Centenillo (JH-5002; JH-5003 Y JH-5005). En esta moción el diputado socialista José Luis Agea planteó la enmienda de "pedir un documento a los técnicos para saber la titularidad de las vías".

También se ha aprobado por unanimidad la propuesta de Ciudadanos relativa a que Jaén acoja el Festival Internacional 'World Cheese Awards'. Esta moción ha incluido la enmienda del PSOE abogando por incluir un convenio entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jaén y la Diputación de Jaén para adquirir el compromiso de financiar este evento según su presupuesto.

Asimismo, el diputado Pedro Bruno ha puntualizado, refiriéndose a la empresa Olavidia, que "sin lugar a dudas, que una empresa jiennense haya recibido tantos reconocimientos es para sentirse orgullosos" y ha subrayado que "la Diputación de Jaén fue pionera para visibilizar los productos de nuestra tierra con la marca Degusta Jaén".

También ha sido aprobada por unanimidad la propuesta de Ciudadanos en la que se pedía señalización concreta para los ciclistas en las vías de la provincia. El diputado José Luis Agea también ha propuesto la enmienda de realizar un informe "y ser más rigurosos", atendiendo a variables como el número de usuarios que utilizan las vías, el número de incidentes y poder así establecer un plan.