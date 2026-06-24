Aprobada una resolución de homogeneización del teletrabajo en la Administración General de la Junta

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SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SAF, CSIF y UGT han anunciado este miércoles 24 la aprobación de una resolución de homogeneización del teletrabajo de "aplicación inmediata" en toda la Administración General de la Junta de Andalucía

Según han emitido los mencionados sindicatos en un comunicado conjunto, el pasado 21 de abril de 2026 suscribieron con la Administración regional un pacto en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación mediante el que ésta se comprometía a culminar la aprobación del futuro Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026 y asumía la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo que permitiera dotar a esta modalidad de prestación de servicios de un marco "más claro, homogéneo y estable hasta la entrada en vigor del nuevo Decreto".

Así, como desarrollo de este pacto, la Administración ha aprobado ahora una resolución de homogeneización del teletrabajo, de aplicación inmediata en toda la Administración General de la Junta de Andalucía. Durante las últimas semanas, SAF, CSIF y UGT han "presionado" para que dicha resolución incorpore "el mayor número posible de garantías y mejoras para el personal empleado público".

De este modo, han valorado que esta resolución pone fin a la "actual disparidad" de aplicación de criterios entre centros directivos y establece "reglas claras y comunes" para todo el personal funcionario, recogiendo "mejoras reales" respecto a la situación anterior.

Así, han concretado como principales mejoras logradas que todos los días hábiles de la semana son teletrabajables, de manera que la solicitud de teletrabajo podrá referirse a cualquiera de los días laborables, así como que los días de teletrabajo no se ven reducidos por festivos, puentes, permisos, vacaciones o ausencias justificadas.

Además, han destacado el "silencio administrativo positivo", puesto que si la Administración no resuelve en el plazo de dos meses, la solicitud se entiende concedida. Además, han logrado que, como causas de denegación tasadas y regladas, con la garantía de un mínimo de presencialidad semanal, "deberá aplicarse de forma objetiva y motivada".

Otras de las ventajas adquiridas con esta resolución son una mayor seguridad jurídica y flexibilidad, la prohibición expresa de mecanismos de control y vigilancia desproporconados y flexibilización del requisito de antigüedad, entre otras.

Por contra, han señalado que la Administración "continúa manteniendo una visión más restrictiva" del teletrabajo que la existente en otras administraciones públicas, lo que "limita el alcance de algunas de las mejoras planteadas por las organizaciones sindicales". Por ello, SAF, CSIF y UGT han asegurado que seguirán exigiendo a la Administración el cumplimiento del calendario comprometido para la aprobación del Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026.

"Queremos manifestar nuestro profundo rechazo a la actitud mostrada por las 2 organizaciones sindicales que se autoexcluyeron de este proceso de negociación y que durante semanas se han dedicado a obstaculizar nuestro trabajo y a desinformar", han señalado.

En suma, han precisado que continuaremos defendiendo la ampliación del teletrabajo a dos días semanales, tal y como recoge el proyecto de decreto, por lo que "exigimos que su implantación definitiva no se demore más de dos meses desde su publicación, evitando que la efectividad de la nueva regulación quede aplazada por desarrollos internos, criterios organizativos posteriores o retrasos administrativos".