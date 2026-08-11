Los medios aéreos se reincorporan al incendio de Niebla (Huelva) tras una noche de trabajos por tierra

1109992.1.260.149.20260811100232 Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

Un primer grupo de aeronaves se ha incorporado a primera hora de la mañana de este martes a los trabajos de extinción del incendio declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que mantiene a 681 personas desalojadas --500 en la provincia de Huelva y 181 en la de Sevilla--, y que ya supera las 20.000 hectáreas recorridas.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, tras una noche de "intenso" trabajo terrestre, con efectivos de extinción y 14 buldóceres, ya está incorporado un primer grupo de aeronaves formado por tres helicópteros y dos aviones anfibios ligeros.

Por su parte, desde la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) han informado este martes de que el humo del incendio forestal de Niebla puede afectar a los municipios más cercanos y ha pedido a la ciudadanía de la zona que cierren puertas y ventanas para evitar que el humo entre en las viviendas; proteger especialmente a menores, personas mayores y pacientes con patologías respiratorias, así como seguir siempre las indicaciones oficiales.

De otro lado, ha indicado a la población de la provincia de Sevilla que "no se alarme" por el humo, que es visible "desde distintos puntos", pero ha advertido que el incendio "no ha entrado en la provincia".

Este mismo lunes por la noche, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, señaló que el objetivo ante el incendio declarado esa jornada era evitar que las llamas alcanzaran El Madroño (Sevilla) y superaran el entorno de Berrocal (Huelva), algo que se logró "gracias a la línea de defensa establecida".

Sanz destacó que el fuego "en absoluto" había superado la provincia de Huelva, como ocurrió en 2004 con el incendio de Berrocal, y ha advertido de que este entorno "puede ser una zona complicada en cuanto a extensión, no en cuanto a población". Asimismo, ha señalado que no han tenido "ventana de oportunidad para sofocarlo" y que el incendio mantiene a 681 desalojados.

Igualmente, subrayó las "dificultades" y los "saltos tan tremendos" que había dado el fuego durante la tarde, con focos secundarios que llegaron a desplazarse varios kilómetros. Esto provoca que las llamas no avancen únicamente en la dirección del viento, sino que generen nuevos focos en distintos puntos, lo que supone un "descontrol en cuanto a la dirección del incendio".

En este contexto, explicó que durante la jornada fue necesario retirar personal por motivos de seguridad y ante el riesgo de que quedara aislado. "Hemos tenido que sacar transportadas en helicóptero a personas que corrían en serio peligro", indicó. Por ello, señaló que el incendio se había comportado "como estaba previsto, de manera peligrosa y compleja", provocando que lo que "lo que podía ocurrir en ocho o diez horas" había pasado "en 15 minutos".

UN TOTAL DE 681 EVACUADOS

En cuanto a los evacuados, actualmente son 681: 500 en la provincia de Huelva y 181 en la de Sevilla. Las medidas afectan a distintos núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo y La Palma del Condado, en Huelva. También han sido desalojados preventivamente Las Delgadas y Montesorromero, pertenecientes a Zalamea la Real, así como El Madroño y sus pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo, en Sevilla, permanecen en el centro habilitado en El Castillo de las Guardas.

Un total de 89 personas permanecen albergadas. De ellas, 32 se encuentran en el Teatro de Zalamea la Real: 25 procedentes de Berrocal, El Pozuelo y El Membrillo Alto, seis de Las Delgadas y una de Montesorromero. Otras cinco personas de Las Arenas y La Florida están alojadas en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino, mientras que 52 vecinos de El Madroño permanecen en el albergue habilitado en el municipio.

Más de 600 profesionales trabajan en la extinción del incendio: 314 de EMA Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 20 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 18 de la BRIF de La Iglesuela. El dispositivo cuenta con 169 medios terrestres, incluidos 14 buldóceres, y 23 medios aéreos: siete helicópteros semipesados, dos pesados y uno ligero; tres aviones anfibios ligeros, tres pesados y seis de carga en tierra, además de un avión de coordinación ACO.

Además, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla mantiene durante la noche un dispositivo de 19 bomberos y nueve vehículos en El Madroño y la pedanía de El Álamo, mientras que Huelva capital se ha sumado a las labores de extinción con dos dotaciones de sus bomberos municipales.

Permanecen afectadas por la emergencia las carreteras HU-3106, A-493, HU- 5104, HU-4103, HU-6104, HU-6106, HU-6108, SE-6400, SE-6402, SE-5400 y SE-538.

NUEVOS RECURSOS ESTE MARTES

De otro lado, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha anunciado que la UME ha incorporado nuevos recursos materiales. En concreto, son cuatro nuevos buldóceres que se van a ir incorporando a lo largo de este martes.

Son el tipo de vehículos que se han venido utilizando en días previos en los trabajos de defensa frente al fuego y que ahora se destinarán fundamentalmente en zona de retaguardia. El Gobierno también cuenta sobre el terreno con las brigadas forestales y se incorporan más.