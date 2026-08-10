Mapas del terremoto en Colombia: dónde ha sido el epicentro y en qué lugares se ha sentido más

Mapa con localización del terremoto en Colombia. - EUROPA PRESS

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó.

El epicentro del seismo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido con una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el USGS en un informe preliminar.

El siguiente mapa interactivo visualiza la intensidad de un terremoto en Colombia según datos del USGS, empleando la escala de Mercalli con un degradado de colores del amarillo (débil) al rojo (muy fuerte) para mostrar la fuerza de la sacudida, e incluye la ubicación del epicentro, controles de navegación y datos clave como la magnitud y profundidad del sismo.