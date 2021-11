Aprobadas por unanimidad las ponencias 'Andalucía futura' y 'Andalucía de todos'

GRANADA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 16 Congreso Regional del PP Andaluz ha aprobado este sábado por unanimidad las ponencias 'Andalucía futura' y 'Andalucía de todos', dos amplios documentos que sientan las bases para seguir trabajando en el futuro en el desarrollo de Andalucía.

La primera de ellas, 'Andalucía futura' ha tenido como coordinadores a la portavoz de Cultura y Patrimonio Histórico del

PP-A y consejero del ramo de la Junta, Patricia del Pozo, junto al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo. Han destacado que en esta ponencia se hace una muy clara apuesta "para que Andalucía sea la mejor tierra posible tanto para vivir como para trabajar", y que el proyecto del PPA apuesta por la continuidad de las líneas reformas en las que se viene trabajando desde el Gobierno del cambio.

Igualmente, se deja claro que "el cambio en Andalucía está funcionado pero aún no ha terminado". Esta ponencia, como las otras que se presentan en este 16 Congreso, han sido enriquecidas con las aportaciones que se han ido realizando en los diferentes foros celebrados por toda Andalucía con numerosos colectivos, dado que realmente son los protagonistas de las ponencias".

La ponencia se divide en cuatro bloques, y el primero de ellos se centra en Andalucía "como tierra de talento y liderazgo".

Así, los coordinadores han indicado que se apuesta por "una transformación de nuestra tierra acompañada de una proyección económica en un contexto de estabilidad, transparencia y libertad".

El segundo punto de la ponencia se centra en el talento de los andaluces y en nuestro patrimonio histórico. "Nadie tiene lo que tiene Andalucía", aseveran al tiempo que ponen en valor como ahora desde el Gobierno andaluz se ha trabajado y se continuará para "facilitar el acceso, proteger el patrimonio e impulsar el talento y la creatividad de los andaluces".

Destacan igualmente que la Cultura, junto al turismo y la agroindustria, "nos hace imbatibles" y es al mismo tiempo "un gran elemento para la cohesión social porque es un gran elemento en las sociedades para la convivencia y prosperidad". "Apostamos por políticas culturales en colaboración con los ayuntamientos para llegar a todos los puntos de Andalucía", aseguraron.

No olvidaron tampoco "los 15 patrimonios mundiales" que tiene la comunidad "más los que van camino de ellos", ni tampoco que "se va a seguir trabajando mucho sobre el flamenco porque es nuestro arte más esencial, tiene aquí su cuna".

Respecto al turismo, la ponencia destaca que supone el 13% del PIB andaluz, y que nuestra comunidad "está liderando la mejor oferta turística, cultural y patrimonial" en la actualidad.

El cuarto bloque, que hace referencia a 'Andalucía en el mundo', analiza la situación en la que se encontraba la comunidad en los distintos foros y órganos internacionales, y se detectó que "no había logrado converger, no había una relación fluida con la Unión Europea y no se estaba explotando la inmensa capacidad de exportación que tiene nuestra tierra".

Así, se insiste en la necesidad de poner en valor "que tenemos los puertos más importantes de España, 1.000 kilómetros de costa, lindamos con Portugal y tenemos el continente africano a solo catorce kilómetros".

En el mismo sentido, recuerdan "las relaciones naturales e históricas con Latinoamérica" y apuestan por "posicionar a Andalucía en todos los foros internacionales porque lo tenemos todo para liderar también este proyecto de vocación internacional".

"De este congreso también saldrá la Andalucía que vaya al mundo entero". En esta ponencia, como el resto de las que se han presentado, se han hecho "escuchando a la gente", que además "han demostrado mucha ilusión a la hora de exponer sus argumentos y propuestas porque, ahora sí, se han sentido escuchados".

Se insiste igualmente en que el proyecto del PPA y del Gobierno del cambio apuesta por una bajada de impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los andaluces, y genere dinámicas de creación de empleo y riqueza. "La administración pública ha de ser un elemento dinamizador" y los ciudadanos "han pedido que seamos más tecnológicos" y también se han llegado a preguntar que "por qué no se pueden hacer operación en la administración en inglés", han destacado.

ANDALUCÍA DE TODOS

La segunda de las ponencias presentadas y aprobadas ante el plenario durante este sábado ha sido la relativa a 'Andalucía de todos', y ha sido coordinada por el portavoz de Salud y Familias del PPA, Jesús Aguirre.

En ella, se destaca el compromiso del PP Andaluz por una Andalucía "más justa y social" que se refleja en la "apuesta clara por las políticas de Sanidad, Educación, igualdad de oportunidades y servicios sociales, tan importantes además en la recuperación tras la crisis de la pandemia".

Ha destacado que se trata de "una ponencia muy potente de todos y para todos", destacando la importancia de la sanidad "como una política integral, preventiva, que acoja también la asistencia sociosanitaria", y la apuesta por una Ley de Salud Integral.

También se ha referido al peso tan importante del modelo de Atención Primaria como "parte vertebradora del resto del sistema sanitario".

Aquí se destaca "la importancia de los profesionales y pacientes en la Estrategia de Atención Primaria", así como el "papel fundamental de los profesionales de la Enfermería y sociosanitarios".

La ponencia recoge el compromiso del PP con las políticas que favorezcan "la estabilización y la calidad en el empleo de los profesionales sanitarios y con las mejoras laborales y retributivas", estableciendo "un nuevo modelo sociosanitario" que además integre a las agencias públicas dentro del Sistema Andaluz de Salud.

Otros puntos hacen referencia a las políticas educativas y al compromiso del Partido Popular con "una educación pública de calidad que garantice la libre elección de las familias y la igualdad de oportunidades dentro de la educación"; la necesidad de llegar a un "gran pacto por la educación que saque las políticas educativas de la batalla ideológica"; y el valor de la labor del profesorado "con la apuesta por seguir trabajando por la equiparación salarial del personal docente".

Destaca también la importancia de las políticas de Atención Temprana como "el quinto pilar de bienestar para Andalucía", y se aboga en la ponencia por una Ley de Atención Temprana que permita que además de prevenir los trastornos del desarrollo, garantice que los pequeños "se desarrollen y se integren socialmente al máximo" y además permita "seguir con la atención a partir de los seis años dentro del ambiente escolar".

Se aboga por "un nuevo sistema de colaboración con el tercer sector" que "mejore la coordinación, agilidad y eficacia de los servicios sociales" y "sume recursos para llegar donde no llega la administración en beneficio de todos los andaluces".

Por último, la ponencia apuesta por la aprobación de una Estrategia para el Reto Demográfico en Andalucía que garantice "la igualdad de oportunidades en todos los territorios de la comunidad", un plan andaluz de natalidad que aborde la maternidad de manera integral y un plan de conciliación para las familias que son "un eje transversal sobre el que pivota cualquier toma de decisión".

Se destaca igualmente el compromiso del PP Andaluz con las políticas sociales, pilares del estado del bienestar, "que tiene su reflejo en la apuesta presupuestaria del gobierno de Juanma Moreno, que en el caso de las políticas sanitarias dedica en los presupuestos de 2022 el 7,4% del PIB".