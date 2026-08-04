Ara Malikian y María José Llergo se incorporan al cartel de 1001 Músicas - CaixaBank en Granada

El violinista Ara Malikian (en la imagen) actuará en la Plaza de Toros de Granada el domingo 13 de septiembre, mientras que la cordobesa María José Llergó hará lo propio en el Palacio de Congresos de la capital nazarí el 9 de octubre. - PROEXA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 1001 Músicas - CaixaBank que se celebra en la ciudad de Granada completa la programación de su sexta edición con la incorporación de Ara Malikian y María José Llergo, dos nuevas citas que refuerzan la diversidad artística de una edición que reúne en la capital nazarí a grandes nombres nacionales e internacionales entre los meses de julio y octubre.

Este ciclo está organizado por Proexa y cuenta con CaixaBank como partner estratégico, con el patrocinio de Sabor Granada (Diputación de Granada), Ayuntamiento de Granada y Granada 2031, FCC, Alsa, Emasagra, Emucesa, doctortrece, Cervezas Alhambra, Royal Bliss, Hyundai y Ticketmaster, y con la participación de Crea SGR.

El violinista Ara Malikian llenará de música la Plaza de Toros de Granada el domingo 13 de septiembre con su nueva gira mundial, 'Intruso', un espectáculo en el que recorre su historia personal y musical a través de un lenguaje propio.

Considerado una de las figuras más reconocidas del violín a nivel internacional, Malikian propone una experiencia que combina repertorio clásico, composiciones propias y melodías tradicionales interpretadas con una personalidad escénica inconfundible.

Nacido en Beirut en 1968, el músico libanés de ascendencia armenia ha desarrollado una trayectoria marcada por la búsqueda constante y el diálogo entre culturas. Su estilo, que fusiona la tradición clásica con influencias de diferentes lugares del mundo, le ha permitido actuar en escenarios como el Teatro Real de Madrid o el Royal Albert Hall de Londres, además de protagonizar giras como 15 o Royal Garage World Tour.

Por su parte, María José Llergo actuará el viernes 9 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada para presentar 'El Juego', su tercer trabajo discográfico. La artista cordobesa, una de las voces más innovadoras de la música española contemporánea, llega a la ciudad dentro de una nueva etapa creativa en la que profundiza en la exploración de nuevos lenguajes musicales y visuales.

Tras la consolidación internacional de 'Ultrabelleza', álbum reconocido en 2024 por la Academia de la Música como Mejor Álbum Folclórico, Llergo presenta ahora un trabajo en el que amplía los límites de su propuesta incorporando nuevas texturas electrónicas, ritmos cercanos a la bachata y registros sonoros que dialogan con la sensibilidad andaluza y la raíz flamenca que caracteriza su música.

Estas dos incorporaciones se suman a un cartel que consolida la sexta edición de 1001 Músicas - CaixaBank como una de las propuestas musicales más amplias, diversas y atractivas de Granada, con artistas como Sting, Revólver, Zenet, Valeria Castro, Víctor Manuel, Ariel Rot, Las Migas, Maika Makovski, Teenage Fanclub y Loquillo, y espacios emblemáticos de la ciudad como el Palacio de los Córdova, el Carmen de los Mártires, el Palacio de Quinta Alegre, el Palacio de Congresos o el Teatro CajaGranada.