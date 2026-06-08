El Archivo Histórico de Diputación de Granada se adhiere a la Semana Internacional de estos espacios con visitas guiadas

Iniciativa conjunta con el Archivo Histórico Provincial de Granada, el Archivo de la Real Chancillería de Granada, los Archivos Municipales de Granada y Santa Fe, y el Archivo del Colegio Notarial Granada, para realizar el 'II Circuito de Visitas Guiadas'
Iniciativa conjunta con el Archivo Histórico Provincial de Granada, el Archivo de la Real Chancillería de Granada, los Archivos Municipales de Granada y Santa Fe, y el Archivo del Colegio Notarial Granada, para realizar el 'II Circuito de Visitas Guiadas' - DIPUTACIÓN DE GRANADA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 8 junio 2026 14:28
Seguir en

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Granada se adhiere un año más a la convocatoria del Consejo Internacional de Archivos para conmemorar la Semana Internacional de los Archivos (#IAW2026), del 8 al 12 de junio.

El lema global de esta edición es 'Archivos para la Justicia: Derechos, memoria y futuros'. Para ello, se han programado una serie de actividades que tienen como eje central la difusión de los documentos, del patrimonio documental y de los archivos.

Así, se pone en marcha una iniciativa conjunta con el Archivo Histórico Provincial de Granada, el Archivo de la Real Chancillería de Granada, los Archivos Municipales de Granada y Santa Fe, y el Archivo del Colegio Notarial Granada, para realizar el 'II Circuito de visitas guiadas a los archivos granadinos', que se desarrollará durante toda la semana.

En concreto, la visita al Archivo de la Diputación será el viernes 12 de junio, a las 11,30 horas, en el Palacio de los Condes de Gabia, previa inscripción a través del correo electrónico archivodiputacion@dipgra.es

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Cabecera Andalucía