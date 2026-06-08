El Archivo Histórico de Diputación de Granada se adhiere a la Semana Internacional de estos espacios con visitas guiadas

Iniciativa conjunta con el Archivo Histórico Provincial de Granada, el Archivo de la Real Chancillería de Granada, los Archivos Municipales de Granada y Santa Fe, y el Archivo del Colegio Notarial Granada, para realizar el 'II Circuito de Visitas Guiadas' - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Granada se adhiere un año más a la convocatoria del Consejo Internacional de Archivos para conmemorar la Semana Internacional de los Archivos (#IAW2026), del 8 al 12 de junio.

El lema global de esta edición es 'Archivos para la Justicia: Derechos, memoria y futuros'. Para ello, se han programado una serie de actividades que tienen como eje central la difusión de los documentos, del patrimonio documental y de los archivos.

Así, se pone en marcha una iniciativa conjunta con el Archivo Histórico Provincial de Granada, el Archivo de la Real Chancillería de Granada, los Archivos Municipales de Granada y Santa Fe, y el Archivo del Colegio Notarial Granada, para realizar el 'II Circuito de visitas guiadas a los archivos granadinos', que se desarrollará durante toda la semana.

En concreto, la visita al Archivo de la Diputación será el viernes 12 de junio, a las 11,30 horas, en el Palacio de los Condes de Gabia, previa inscripción a través del correo electrónico archivodiputacion@dipgra.es