Cultura apoya la primera edición del Festival Neorama de Juventudes Musicales que se celebrará en Granada

La consejera Patricia del Pozo en el Palacio de Carlos V de Granada junto a autoridades y responsables del festival Neorama. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han participado en la presentación del nuevo certamen cultural Neorama, que impulsa la Confederación de Juventudes Musicales de España, con ocasión del 75 nacimiento de su fundación, en colaboración con la Junta de Andalucía y otros organismos.

El nuevo festival, que se celebrará entre los días 3 y 5 de septiembre en diversos espacios patrimoniales de Granada y que aspira a ser un gran punto de encuentro del talento musical joven en España, contará con 40 conciertos, más de una decena de actividades formativas y divulgativas, además de con la participación de 500 jóvenes artistas procedentes de distintas comunidades autónomas del país.

Todas las propuestas serán gratuitas, si bien será necesario retirar las entradas en la web del festival con carácter previo, según se ha puesto de manifiesto durante el acto celebrado este martes en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra.

La consejera ha señalado que "durante tres días Granada vibrará con música de todos los estilos: flamenco, rock, jazz, música antigua, sinfónica, electrónica, indie, punk, etc, bajo un único denominador común: ser interpretada en espacios de gran valor histórico y artístico por jóvenes llenos de talento, para quienes este certamen servirá de trampolín hacia su profesionalización".

El gran concierto inaugural del evento tendrá lugar el 3 de septiembre en el Teatro del Generalife, a cargo de los jóvenes intérpretes de la World Orchestra de Jeunesses Musicales International y del Coro de Ópera de las Juventudes Musicales de Granada, bajo la batuta del director cordobés David Caravaca, a quienes se sumará la interpretación de la pianista Susana Gómez de la pieza 'Noche en los jardines de España' de Manuel de Falla, con ocasión del 150 aniversario de la celebración del nacimiento del compositor.

La clausura del certamen, prevista para el sábado 5 de septiembre en el mismo Teatro del Generalife, estará protagonizada por el Concierto SuperArte, que presentará a músicos de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada y músicos con diferentes discapacidades de la Fundación SIFU, bajo la dirección de Oriol Saña.

Durate el acto, Del Pozo ha resaltado que "la creatividad de los jóvenes artistas es uno de los grandes patrimonios culturales que posee Andalucía" y ha afirmado que "el apoyo a este sector de la población constituye uno de los ejes vertebrales de las políticas culturales del Gobierno andaluz, con propuestas de éxito y largo recorrido como la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), con más de 30 años siendo cantera de intérpretes al inicio de su carrera, y que ofrecerá cinco conciertos de música de cámara en este certamen, interpretados por 17 miembros de esta agrupación de la Junta de Andalucía".

Por su parte, Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, ha querido destacar que la celebración del Festival Neorama "confirma que Granada es una ciudad donde la cultura se vive, se crea y se comparte" y que este festival "reúne algunos de los valores que mejor definen nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031: el apoyo al talento joven, la innovación, la inclusión, la convivencia entre culturas y la capacidad de la música para generar oportunidades y construir una sociedad más abierta, participativa y creativa".

Asimismo, Carazo ha afirmado que festivales como Neorama "contribuyen a proyectar la imagen de una ciudad dinámica, capaz de atraer iniciativas de ámbito nacional e internacional y de convertir la cultura en un verdadero motor de desarrollo económico, social y creativo".

Por último, Andrea González, directora del Festival Neorama y presidenta de la Confederación de Juventudes Musicales de España, ha señalado sentirse "muy ilusionada en dar vida a la primera edición del Festival Neorama con motivo del 75 aniversario de la Confederación de Juventudes Musicales de España".

"El festival nace para ser el punto de encuentro del talento joven en España y no existe mejor ciudad que Granada para comenzar".

Ha añadido que "Neorama es un espacio abierto para impulsar el talento joven, donde tienen cabida todos los estilos musicales, todas las regiones de España, que están representadas a través de la música, y todas las capacidades, porque para nosotros la inclusión es una prioridad.

"Contaremos con 500 jóvenes de diferentes puntos de España y veremos sobre el escenario a 325 músicos y artistas. Un gran evento que llenará la ciudad de Granada y la Alhambra con 40 conciertos y 35 ponentes que, en paralelo, van a estar haciendo actividades formativas y divulgativas en torno a diferentes valores, como pueden ser la cultura que transforma, el emprendimiento, la educación, la igualdad, la inclusión y la innovación".

TRES DÍAS DE TALENTO JOVEN

Durante tres jornadas, el festival Neorama desplegará una programación que reunirá a representantes de todos los territorios del país en algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Granada, como el Teatro del Generalife, el Auditorio Manuel de Falla, el Carmen de los Mártires, la Fundación Rodríguez-Acosta, el Carmen de los Porcel, la Plaza de los Aljibes, la Plaza de las Pasiegas o el Patio del Ayuntamiento, entre otros.

Cada territorio contará con un proyecto musical representante que realizará dos actuaciones en distintos espacios del festival, optando a diversos reconocimientos, impulsados por entidades como Fundación SGAE o la fundación BIME de industrias creativas.

La programación se completará con actuaciones sorpresa, actividades divulgativas y formativas, además de una programación paralela centrada en innovación, educación, igualdad, emprendimiento, sostenibilidad, accesibilidad y cultura de paz.

Neorama se presenta como el primer festival itinerante de ámbito nacional dedicado específicamente al talento musical joven emergente. Más allá de la exhibición artística, el proyecto pretende actuar como puente entre la formación y la profesionalización, conectando a jóvenes creadores con instituciones educativas, administraciones públicas y representantes de la industria musical.

El Festival Neorama surge como una de las principales iniciativas conmemorativas del 75 aniversario de la Confederación de Juventudes Musicales de España, integrante de la red internacional Jeunesses Musicales International, presente en 55 países.

Su objetivo es crear una plataforma estable de visibilidad y desarrollo profesional para jóvenes músicos, al tiempo que fomenta la cohesión territorial y el intercambio cultural entre las diferentes comunidades autónomas.

Granada, ciudad históricamente marcada por la convivencia entre culturas y candidata a Capital Europea de la Cultura, ha sido elegida como sede de esta primera edición por representar de manera ejemplar el espíritu integrador del proyecto.

Neorama cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico de la Junta de AndalucÍa, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, el Patronato de la Alhambra y Generalife, la Fundación "la Caixa", los Ministerios de Cultura y Educación, las comunidades y ciudades autónomas y numerosas entidades públicas y privadas vinculadas al ámbito cultural. Además, Neorama tiene el patrocinio institucional de Unesco España.