El Archivo Municipal de Jaén expone una orden de reclutamiento de los Reyes Católicos de 1484 para la guerra de Granada

Imagen del documento expuesto - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Municipal de Jaén ha publicado como 'Documento del Mes' de octubre una Real Provisión de los Reyes Católicos, fechada el 23 de noviembre de 1484 en Sevilla, en la que se ordena el reclutamiento de hidalgos y caballeros del obispado de Jaén para combatir en la guerra contra el Reino de Granada.

El documento, redactado en letra gótica cortesana, se enmarca en el contexto histórico de la contienda de Granada (1482-1492), que finalizó con la toma del último reducto musulmán en la península ibérica.

En esta orden, los monarcas convocaban a los hidalgos y caballeros nombrados por Juan II, Enrique IV y por ellos mismos para que se armasen y se presentasen a la batalla. La cita obligatoria estaba fijada para el 15 de marzo de 1485 en la ciudad de Córdoba.

Para garantizar la difusión de la orden y evitar que nadie pudiera "pretender ignorancia", la provisión real disponía que el texto fuese leído y notificado públicamente mediante pregón en las plazas y mercados de la ciudad de Jaén, así como en las villas y lugares de su obispado.

Aquellos que no cumpliesen con el llamamiento se enfrentaban a severas sanciones, que incluían la pérdida de todas las exenciones, franquezas y libertades de las que gozaban por su condición de caballeros o hidalgos.

Asimismo, el documento incorpora una cláusula que obligaba a quienes no pudieran acudir por una causa justificada a enviar a otra persona en su lugar, costeándolo con sus propias haciendas y caudales.

Este documento histórico, que formó parte de la exposición 'Jaén entre la edad media y la modernidad: documentos del Archivo Histórico Municipal', refleja la organización militar de la época y constata la relevancia de Jaén como territorio fronterizo y estratégico en la lucha contra el reino nazarí.

La pieza original permanecerá expuesta al público en el vestíbulo del antiguo Banco de España, donde podrá visitarse de lunes a viernes en horario de 9,00 a 20,00 horas.