El Archivo te cuenta' dedica su vitrina de octubre a los orígenes y evolución de la Feria de San Lucas en Jaén

Vitrina de 'El Archivo te cuenta' dedicada a la Feria de San Lucas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de San Lucas en Jaén, sus orígenes y la evolución que ha experimentado a lo largo de los siglos son los protagonistas durante este mes de octubre de la iniciativa 'El Archivo te cuenta'.

En concreto, la vitrina ubicada en el vestíbulo del Ayuntamiento expone documentos sobre una de las principales tradiciones de la ciudad. Se podrá visitar hasta el próximo día 30, de lunes a viernes, en horario de 8,00 a 21,00 horas, según ha informado en una nota el Consistorio.

Los orígenes de la feria se remontan al 4 de junio de 1473, cuando Enrique IV concedió a Jaén el privilegio para que se celebrara un mercado franco todos los jueves.

Ya en 1805, una epidemia de peste y fiebre amarilla aconsejó no levantar durante el mes de agosto la cuarentena de la ciudad, por lo que el Concejo decidió celebrar la tradicional feria grande, en honor a la Asunción de Nuestra Señora, coincidiendo con la antigua feria menor de ganado vacuno que tenía lugar en octubre.

Posteriormente, en 1883, la Real Sociedad Económica de Amigos del País propuso trasladar definitivamente la gran feria de Jaén de agosto a octubre. Entre las razones esgrimidas, estaban inconvenientes de agosto, como la escasez de agua por el secado de los abrevaderos, las epidemias o el inicio de los veraneos de las familias más influyentes, frente a las condiciones más favorables de octubre, cuando ya se habían recogido las mieles de la campiña, el campo se encontraba en la sementera de otoño y era necesario renovar el ganado y los aperos.

La iniciativa tuvo una importante acogida y la Feria de San Lucas comenzó así a crecer, mientras la tradicional de agosto fue perdiendo protagonismo.

La exposición también repasa los distintos emplazamientos que ha tenido. En 1778, una Real Cédula acordó que "la ciudad de Jaén puede mudar la feria de la calle las Campanas al sitio que estime más conveniente para el servicio público...", dando paso a sucesivos cambios en función de las necesidades de cada momento.

Durante el siglo XX, la feria pasó por espacios como las plazas de Santa María, San Francisco, Deán Mazas, las Palmeras, los Jardinillos, San Agustín o Coca de la Piñera, así como por las calles Roldán y Marín y Arquitecto Berges, hasta llegar a La Victoria.

La Salobreja se convirtió en el primer ferial planificado de Jaén. El Ayuntamiento aprobó el 27 de octubre de 1949 la construcción en este espacio de un ferial permanente y, aunque el recinto todavía no había finalizado sus obras, en 1953 se celebró allí la primera feria, que en la actualidad se desarrolla en el recinto Alcalde Sánchez Herrera.