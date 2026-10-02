Armilla (Granada) reúne en Fermasa a instituciones, empresas, medios y creadores en FLASH! Fest y las ferias de octubre

Inauguración de FLASH! Fest en la Feria de Muestras de Armilla, Fermasa. - FERMASA

GRANADA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fermasa, el recinto ferial de la ciudad granadina de Armilla, ha dado el pistoletazo de salida a uno de los grandes fines de semana de su calendario, en el que acoge hasta el domingo una completa oferta que combina la 48 Feria General de Muestras, la 11 Feria de los Pueblos y el espacio gastronómico Sabores de Nuestra Tierra con la celebración de FLASH! Fest. II Encuentro Nacional de Creadorxs de Contenido.

Entre la oferta del fin de semana destaca la programación del segundo FLASH! Fest con más de 60 actividades y que reúne a algunos de los nombres más conocidos del entorno digital en España, como Cristinini, Cristóbal Soria, Xuso Jones, Martita de Graná, Lucía de la Puerta, Xurxo Carreño, Javi Hoyos, Sandra Morales, Gastroviajera o Detective Murciano.

La jornada inaugural ha puesto de manifiesto la alianza entre empresas, municipios, universidades, creadores y medios de comunicación. La presentación se ha planteado como un formato dinámico, ameno y directo, donde los participantes han experimentado la presión real de los creadores digitales: captar la atención del público y transmitir una idea de valor en intervenciones de apenas un minuto.

El acto ha contado con una variada representación institucional, empresarial y del entorno digital. Entre las autoridades e instituciones han estado presentes Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla y presidenta de Fermasa; Pedro Fernández, delegado del Gobierno de España en Andalucía; Mónica Castilla de la Rica, vicepresidenta primera y diputada delegada de Turismo de la Diputación de Granada; Manuela Bertos, consejera delegada de Fermasa; Salvador del Barrio, vicerrector de la Universidad de Granada; y Laura Barrilado, gerente de AJE Granada.

Asimismo, el ámbito mediático y sectorial ha estado representado por Alberto Fernández Torres, director de RTVE Play; Juanma Blanco Poley, director de Canal Sur Media; y Sergio Barreda, CEO de Keepers.

La alcaldesa de Armilla y presidenta de Fermasa, Loli Cañavate, ha destacado el papel clave de las alianzas institucionales en este proyecto: "Desde el primer momento encontramos en la Universidad de Granada una institución que entendió lo que queríamos hacer con FLASH! Fest y que apostó por un formato diferente, pensado para acercarnos a unos lenguajes y unas formas de comunicación que están cambiando muy rápidamente. Esa implicación de la Universidad nos permite, además, incorporar el talento joven y una mirada académica a un sector que cada vez tiene más peso profesional y económico".

El conjunto de ferias busca no solo entretener, sino también generar sinergias y oportunidades de negocio compartidas entre la comunicación digital, la promoción turística y el tejido empresarial. En este sentido, Cañavate ha recordado el valor de Fermasa como punto de encuentro multisectorial.

FLASH! Fest comparte estos días espacio y protagonismo con la 48ª Feria General de Muestras, la 11 Feria de los Pueblos y Sabores de Nuestra Tierra, configurando una programación conjunta que conecta realidades muy diferentes: desde la actividad empresarial y comercial hasta la promoción de los municipios, el turismo, la gastronomía y las nuevas formas de comunicación.

Por otro lado, la Feria General de Muestras vuelve a reunir en Fermasa a empresas y profesionales de distintos sectores, mientras que la Feria de los Pueblos pone el foco en el territorio, sus municipios y sus recursos.

A ellas se suma Sabores de Nuestra Tierra, una propuesta gastronómica que reúne productos y elaboraciones de diferentes territorios y comunidades.