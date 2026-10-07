La delegada territorial de Sanidad en Cádiz visita los consultorios de Jédula y Algar tras actuaciones de mejora

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, en una visita al consultorio de Jédula. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JÉDULA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta en Cádiz, Eva Pajares, ha visitado los consultorios de Jédula y Algar, pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, para conocer las instalaciones tras las actuaciones de mejora que se han llevado a cabo y que han tenido un coste de 128.500 euros.

La visita forma parte del recorrido que Pajares está realizando por los centros sanitarios de la Sierra de Cádiz para conocer de primera mano todos ellos, así como la situación actual de cada uno y sus necesidades, las actuaciones desarrolladas en sus instalaciones y las necesidades de conservación, ha indicado la Junta en una nota.

En el consultorio de Jédula, la delegada territorial ha podido conocer la última actuación que se ha llevado a cabo.

Los trabajos han incluido la reparación de la cubierta transitable, con el levantado y retirada de los materiales deteriorados, el acondicionamiento del soporte, la reposición de piezas compatibles y el tratamiento de los puntos singulares, con el objetivo de recuperar la impermeabilidad del conjunto y mejorar la protección frente a las precipitaciones.

También se ha actuado sobre los paramentos verticales exteriores, con el saneamiento de las fachadas, la reparación de grietas, fisuras y desconchones y la posterior aplicación de pintura exterior.

En el interior del consultorio se han reparado imperfecciones, grietas y desperfectos en los techos de las salas, junto con la renovación de la pintura interior, mejorando las condiciones de conservación de los espacios asistenciales.

Por su parte, en el consultorio de Algar, las actuaciones se han centrado los elementos exteriores del edificio. Así, se han reparado desperfectos superficiales, fisuras y pérdidas de revestimiento ocasionadas por la exposición a la intemperie, finalizando los trabajos con el pintado general de las fachadas para renovar su imagen y reforzar la protección de los muros.

También se ha realizado una reparación completa de los lucernarios, mediante el desmontaje de elementos deteriorados, el tratamiento de encuentros, el sellado de juntas y la reparación de los puntos críticos.

Con esta intervención se ha restablecido la protección frente a filtraciones de agua y se ha garantizado la adecuada entrada de iluminación natural en el edificio.

La delegada territorial ha señalado que las actuaciones realizadas en Jédula y Algar "permiten mejorar el estado de conservación de los edificios, proteger sus elementos constructivos, prolongar su vida útil y favorecer unas condiciones adecuadas para la prestación de la asistencia sanitaria y el trabajo de sus profesionales".