Armilla (Granada) reúne en FLASH! Fest a referentes de la creación digital para analizar las nuevas formas de comunicar

La segunda edición de FLASH! Fest, el Encuentro Nacional de Creadores y Creadoras de Contenido, se celebrará del 2 al 4 de octubre en Fermasa, el espacio ferial de Armilla. - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

La segunda edición del encuentro se celebra del 2 al 4 de octubre en Fermasa con más de 60 actividades

ARMILLA (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

La ciudad granadina de Armilla Armilla volverá a situar durante tres días la creación de contenidos digitales en el centro del debate con la segunda edición de FLASH! Fest, el Encuentro Nacional de Creadores y Creadoras de Contenido que se celebrará del 2 al 4 de octubre en Fermasa.

Bajo el lema 'Parando el scroll', el festival reunirá a creadores, profesionales de la comunicación y el marketing, medios, empresas, instituciones y universidad para analizar un sector que ha transformado la manera de comunicar, promocionar destinos, consumir cultura o relacionarse con las marcas.

Tras la primera edición, FLASH! Fest amplía este año su programación con más de 60 actividades distribuidas entre el escenario principal y diferentes espacios dedicados a entrevistas, encuentros, experiencias, gastronomía y participación del público.

Entre los creadores invitados se encuentran Javi Hoyos, Xuso Jones, Martita de Graná, Lucía de la Puerta, Xurxo Carreño, Cristóbal Soria, ClerSs, Adrián Pino, Christian García, Las Dianas y Jesús Soria. A ellos se suman Cristinini, Sandra Morales y Gastroviajera como embajadoras de FLASH!, junto a numerosos creadores vinculados a Granada y al propio festival.

Asimismo, el festival reafirma su compromiso con el talento local a través de la FLASH! Crew Granada, integrando a referentes de la comunicación y el entretenimiento digital en la provincia como Niño Safaera, Granhambrienta, Pateando Granada, Carmen de Granada, Viaje Potaje, La Cosmopolilla, Caminando y Zapateando, Emilio GM, Celia Planes Granada, Bego García, Álex y La Canastera Eventos.

La vertiente formativa y académica vuelve a tener un papel destacado en la programación. La Universidad de Granada (UGR) participa en el proyecto desde sus primeros pasos y mantiene su colaboración con el Ayuntamiento de Armilla y Fermasa para incorporar conocimiento, investigación, emprendimiento y formación a un ámbito que evoluciona con rapidez.

Para la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, esta implicación ha sido determinante en la evolución del festival. "La Universidad de Granada creyó en este proyecto desde el principio. Su presencia nos permitió incorporar una mirada académica y formativa a un sector que muchas veces contemplamos únicamente desde el entretenimiento, cuando detrás existe ya todo un espacio profesional que necesita formación, investigación y capacidad para emprender".

Dentro de esta colaboración, UGR Emprendedora celebrará durante FLASH! Fest la jornada 'Arranca', dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años. Los participantes trabajarán en equipo en el desarrollo de propuestas digitales y contenidos audiovisuales, acompañados por profesionales vinculados al emprendimiento, la tecnología y el marketing.

La segunda edición amplía también la presencia de instituciones y organizaciones que se han incorporado a un formato concebido para favorecer el diálogo entre ámbitos que habitualmente trabajan por separado.

A la UGR se suma la participación de Cámara de Comercio, la Confederación Granadina de Empresarios, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada y el Club de Marketing Granada, junto a medios públicos como RTVE y Canal Sur, profesionales del sector, empresas y creadores.

Una de las mesas abordará precisamente el posicionamiento y la relevancia de los contenidos en un escenario cada vez más competitivo, con la participación de Sergio Barreda, CEO de Keepers; Alberto Fernández, director de RTVE Play, y Juan Manuel Blanco Poley, director de Canal Sur Media.

La programación combina conversaciones y contenidos profesionales con experiencias dirigidas al público, encuentros con creadores, espacios de entrevistas, actividades participativas y Gastro FLASH!, que incorpora gastronomía, actuaciones y diferentes propuestas de ocio.

FLASH! Fest cuenta además con la colaboración de Granada Digital y Curro GO como 'partners' del encuentro, y con el patrocinio de Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; la Diputació de Barcelona; y Educa Edtech.