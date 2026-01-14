Armilla (Granada) tuvo la mínima más baja de Andalucía en lo que va de invierno entre municipios con población con -5,6º

Archivo - Imagen de archivo de una mujer abrigada resguardándose del frío. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las bajas temperaturas han marcado lo que llevamos de invierno en Andalucía, con Armilla (Granada) como el enclave con población que ha registrado la temperatura mínima más baja en toda la comunidad autónoma, a miércoles, 7 de enero, con -5,6º. No obstante, en declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha indicado que el Día de Reyes ha sido el más frío en toda Andalucía en lo que llevamos de invierno a nivel generalizado.

En esta línea, el delegado territorial de la Aemet ha concretado que el municipio almeriense de Topares y La Puebla de los Infantes (Sevilla) son los siguientes lugares con habitantes con temperaturas nocturnas más bajas, con -5º en la misma jornada. Le siguen los municipios jiennenses de Villanueva del Arzobispo y Charilla, ambos con -4,8º, también en el mismo día.

Asimismo, el aeropuerto de Córdoba y las localidades cordobesas de Espiel y Priego de Córdoba fijaron sus temperaturas mínimas en -4,3º, también en el día 7. En el caso malagueño, el municipio de Fuente de Piedra, con -3,7º en la citada jornada, lidera la lista de municipios con población con el pico de frío mínimo más bajo. Muy cerca se sitúa Aroche (Huelva), también en la misma jornada, pero con -3,6º, una cifra que le coloca como la localidad onubense con una temperatura más baja. Finalmente, los termómetros de los municipios gaditanos de El Bosque y Jimena de la Frontera se situaron ambos en -1,9º, lo que les sitúa, de forma conjunta, en cabeza de la lista de localidades enmarcadas en la provincia de Cádiz con la mínima más baja.

Por otra parte, Dólar (Granada) ha destacado por haber fijado su máxima más baja con 2,5º menos que el siguiente municipio inmediatamente posterior, el citado Topares, con 2,0º, durante la jornada del 6 de enero. Le sigue muy de cerca el enclave jiennense de Villarrodrigo, con 2,2º y Grazalema, que se ha situado como el municipio gaditano con una temperatura máxima más baja, con 4,2º, también en el Día de Reyes.

Villanueva de Córdoba, en Los Pedroches, ha fijado la temperatura máxima más baja de todos los municipios cordobeses, con 5,1º, también en el día 6 de enero. Dentro de las localidades malagueñas, Ronda repite también como la que ha registrado la temperatura máxima más baja, con 5,7º. En cuanto a los enclaves hispalenses, Guadalcanal, con 6,3º, es la que cifró la máxima más baja. Por su parte, el pueblo costero de Cala ha sido el más frío, con 7,2º, de entre todos los municipios onubenses.

MÁXIMAS "INUSUALMENTE" BAJAS

En relación, el delegado territorial de la Aemet ha subrayado que las máximas registradas en los primeros días del año han sido "inusualmente bajas" en múltiples comarcas del territorio andaluz. En concreto, ha advertido que en el municipio jiennense de Cazorla se alcanzaron de máxima tan solo 2,3º durante el martes, 6 de enero, unas cifras "sorprendentemente bajas" incluso en esta época del año.

En cuanto a las capitales de provincia andaluzas, Del Pino ha agregado que en Málaga "no se pasaron de los 11,6º" de máxima durante la misma jornada, una marca "muy sorprendente al situarse en la costa". Al hilo, ha añadido que en el aeropuerto de Córdoba tampoco se sobrepasaron los 11,4º y en el municipio hispalense de Morón de la Frontera no se pasaron de los 11,9º.

En suma, Del Pino ha valorado las máximas en las capitales como "muy bajas" respecto a lo que suele ser habitual en estas fechas del año, y ha destacado a las hispalenses como "las más bajas desde 1951". En contexto, la capital registró 13,7º de máxima a 6 de enero, siendo la citada Guadalcanal, situado en la Sierra Norte, la que alcanzó la máxima más baja de toda la provincia, con 6,3º.

CIFRAS DE RÉCORD EN SIERRA NEVADA

El municipio granadino de Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, registró la temperatura mínima más baja a nivel regional el pasado martes, 6 de enero, con -18,2º. El delegado territorial ha indicado que se trata de una "efeméride" respecto a las cifras mínimas registradas a nivel histórico. Al respecto, ha apostillado que las localidades enmarcadas en el Parque Nacional de Sierra Nevada son las que han registrado las temperaturas más bajas de toda la región, siendo Pradollano la que ha alcanzado la máxima más fría, con -10,5º.

Al hilo, el delegado territorial de la Aemet ha precisado que en el mismo día se registraron temperaturas mínimas de -17,1º en el Radiotelescopio de Sierra Nevada, seguida de Laguna Seca, también en Sierra Nevada, con una temperatura mínima situada en -16º.

En este sentido, Del Pino ha concretado que "todas las cifras registradas más bajas en Andalucía se han sucedido en el Parque Nacional de Sierra Nevada", al tiempo que ha apuntado que las estaciones de Camarate y Camarate 2 han registrado temperaturas mínimas de récord durante finales de diciembre de 2025 y principios de 2026.

Asimismo, según datos publicados por la Aemet en su 'Avance climatológico mensual 2025', consultado por Europa Press, el mencionado registro histórico en Pradollano bate su propio récord situado en -17,1º grados a lunes, 22 de diciembre de 2025, jornada en la que también se registraron las cifras más bajas en el Radiotelescopio de Sierra Nevada, con -13,4º, y en Laguna Seca, con -10,3º. Por su parte, Camarate 2 y Camarate también registraron temperaturas inéditas en la citada jornada, con -8,9º y -4,6º, respectivamente.

Por otro lado, el responsable territorial de la Aemet ha añadido que en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera también se alcanzó un valor mínimo histórico en el Día de Reyes con -0,6º en las nocturnas y 10,1º de máxima.