Arranca en Granada la segunda edición de 'Otoño Lorca' con Silvia Marsó como primera protagonista

Cartel del ciclo 'Otoño Lorca'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Lorca de la Diputación de Granada pone en marcha la segunda edición de 'Otoño Lorca', una iniciativa cultural que nació con el propósito de convertirse en una cita anual de referencia en la agenda cultural de la provincia y que regresa este otoño con nuevas voces vinculadas al mundo de la creación y la cultura.

El ciclo se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y contará con la participación de destacadas figuras del panorama cultural español. La primera cita de esta segunda edición tendrá como protagonista a la actriz, cantante y productora Silvia Marsó, el próximo miércoles, 7 de octubre, a las 19,30 horas, en el NH Collection Victoria de Granada.

Los invitados a esta segunda edición abordarán el significado que la obra del poeta granadino ha tenido en sus vidas y en sus respectivas trayectorias profesionales, generando un diálogo entre la creación contemporánea y el legado universal de Lorca.

De este modo, 'Otoño Lorca' propone un espacio de encuentro en torno a la literatura, el teatro, el cine y las distintas manifestaciones artísticas que continúan encontrando en la obra lorquiana una fuente de inspiración.

Con esta iniciativa, el Patronato Lorca refuerza uno de sus principales objetivos, que es el de difundir y mantener viva la memoria, la obra y el espíritu de Federico García Lorca, acercando su legado a nuevos públicos y promoviendo actividades que inviten a la reflexión, la sensibilidad artística y el encuentro cultural.

La segunda edición de 'Otoño Lorca' aspira así a consolidarse y perpetuarse en el tiempo como una cita cultural vinculada a Granada y como un homenaje recurrente al genio universal que, décadas después de su muerte, continúa inspirando a creadores, espectadores y lectores de todo el mundo.

SILVIA MARSÓ

Silvia Marsó compartirá con los asistentes su visión sobre Federico García Lorca y la influencia de su obra a lo largo de su trayectoria artística. Con más de cuatro décadas de carrera, la actriz ha interpretado más de un centenar de personajes en cine, televisión y teatro.

Su trayectoria incluye más de una veintena de películas y series, además de numerosas obras teatrales, además de haber recibido 18 premios y reconocimientos. En la gran pantalla ha participado en títulos como 'La conspiración', de Pedro Olea; 'Amor, curiosidad, Prozac y dudas', por la que recibió el premio a la interpretación en el Festival de Málaga; 'La madre muerta', de Juanma Bajo Ulloa, y 'La bala', de Carlos Iglesias, entre otros trabajos.

Su extensa trayectoria televisiva incluye series como 'Perfil falso', 'La encrucijada', 'Merlí: Sapere Aude', 'El secreto de Puente Viejo', 'Velvet', 'Gran Hotel', 'Gran Reserva. El origen', 'Cuéntame', 'Ana y los siete', 'Manos a la obra', 'Canguros', 'Turno de oficio' y 'Segunda enseñanza'.

En teatro, ha trabajado a las órdenes de directores como Xavier Albertí, Andrés Lima, Miguel Narros, Juan Carlos Pérez de la Fuente, David Selvas, Adolfo Marsillach, Ignacio García, Yayo Cáceres, Jaime Chávarri, Natalia Menéndez, Peris-Mencheta, Víctor Sánchez Rodríguez y Amelia Ochandiano, entre otros.

Entre sus trabajos figuran títulos como 'El zoo de cristal', 'Yerma', 'Doña Rosita la soltera', 'Casa de muñecas', 'La gran Sultana', 'El gran mercado del mundo' y 'La importancia de llamarse Ernesto'.

Marsó también ha desarrollado una destacada faceta como actriz y cantante en montajes como 'Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré', '24 horas en la vida de una mujer', 'L'Emperadriu del Paral·lel', 'Victorina', 'La Florida' y 'Blues & Roots', trayectoria que le ha valido, entre otros reconocimientos, el Premio Gresol y nominaciones a los Premios de Teatro Musical y al Premio Valle-Inclán.