Arranca el lunes en Baza (Granada) la décima campaña de excavaciones en el yacimiento paleontológico

Archivo - Imagen de la anterior campaña de excavación (la novena) en el yacimiento paleontológico de Baza. - AYUNTAMIENTO DE BAZA - Archivo

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes 21 de septiembre está previsto que se inicie la décima campaña de excavaciones en el yacimiento paleontológico Baza 1, una intervención que se prolongará durante tres semanas, hasta el 11 de octubre.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la ciudad granadina en un comunicado en el que precisa que la campaña volverá a contar con la financiación exclusiva de las arcas municipales "en una clara apuesta por el futuro de este enclave".

La nueva campaña se enmarca en el Proyecto General de Investigación para el estudio del Plioceno de la Cuenca de Baza, autorizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Días antes del comienzo el Ayuntamiento ha realizado trabajos previos de acondicionamiento del yacimiento.

El Consistorio detalla que al frente de esta décima campaña vuelven a estar los conocidos paleontólogos Bienvenido Martínez, el bastetano Sergio Ros-Montoya y Antoni Canals. Junto a ellos participarán un total de 28 personas, 14 estudiantes repartidos en dos turnos de diez días, procedentes de las Universidades de Florencia y Pisa, en Italia, así como de la Autónoma de Barcelona (UAB), la de Málaga (UMA) y la de Almería (UAL).

Además participarán 14 miembros del equipo científico, procedentes de la Universidad de Málaga, ICREA-IPHES-Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, ICP-Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Cork (Irlanda), Universidad de Pisa (Italia), NOVA Universidad de Lisboa (Portugal) y Museo de Jerez de la Frontera, entre los que se incluyen cuatro geólogos, siete paleontólogos especialistas, dos arqueólogos especialistas en la aplicación de técnicas de documentación y en yacimientos plio-cuaternarios, y un restaurador/conservador de fósiles.

Durante la campaña que comienza el 21 de septiembre se tiene previsto realizar una ampliación importante del corte de excavación, especialmente del sector sur-occidental, con el objetivo de acceder a las cuadrículas de los niveles inferiores, muy ricos en fósiles, especialmente en la unidad estratigráfica 2.

Para ello se realizará una importante remoción de tierra, que permitirá excavar y extraer importantes registros paleontológicos. Asimismo, se va a seguir ampliando la excavación de los niveles superiores correspondientes a la Unidad Estratigráfica 5, donde abundan los restos de mastodontes de la especie Anancus arvernensis.

UN YACIMIENTO CON UNA ANTIGÜEDAD DE 4,5 MILLONES DE AÑOS

El yacimiento paleontológico plioceno de Baza-1, datado en una antigüedad de 4,5 millones de años, se encuentra situado en la Cuesta del Francés, junto a la famosa Falla de Baza, y fue descubierto en mayo de 1996.

Hasta la actualidad se han excavado ya más de 55 metros cuadrados; en ellos han aparecido varios niveles fértiles en fósiles, entre los que abundan los restos de macrovertebrados.

Hasta la pasada campaña se han extraído ya unos 3.250 registros fósiles, correspondientes a una fauna muy diversa, entre la que destacan especialmente dos especies de elefantes primitivos, mastodontes, Mammut borsoni y Anancus arvernensis, conjuntamente con otros taxones como rinocerontes, caballos primitivos con tres dedos llamados hipariones (de los que hay dos especies, una grande y otra pequeña), cerdos de pequeño tamaño y varias especies de rumiantes que presentan apéndices frontales (bóvidos y cérvidos).

También se han extraído registros fósiles de un gran carnívoro correspondiente al oso gigante llamado Agriotherium, otros carnívoros pequeños aún por determinar, conjuntamente con 16 especies de pequeños mamíferos (que incluyen roedores de origen africano, como el llamado Paraethomys baeticus, que fue descrito en este yacimiento, conejos y musarañas), aves, reptiles (entre los que destaca la abundancia de tortugas), anfibios y peces, además de restos vegetales.

A este registro tan importante de fósiles hay que añadir la presencia de los últimos cocodrilos del continente europeo. Estos animales son los reptiles más grandes que siguen poblando el planeta y su presencia indica por sí misma que el yacimiento de Baza se formó en unas condiciones de clima tropical/subtropical, pues estos animales son de sangre fría, ectotermos, es decir, que no regulan internamente su temperatura y necesitan de fuentes calóricas externas para funcionar. Por ello, sólo pueden sobrevivir en climas tropicales, como sucede actualmente en todas les especies de cocodrilos y afines.

Todos estos datos convierten la localidad paleontológica Baza en una de las más importantes del Plioceno de Europa y, con seguridad ayudará a entender qué pasó en la Península Ibérica tras la famosa crisis de salinidad del Mesiniense, hace entre 6 y 5,3 millones de años, cuando el Mediterráneo estaba cerrado y convertido en un lago casi desecado, hasta que se abrió el estrecho de Gibraltar, volviéndose a rellenar con agua procedente del Atlántico, generando una geografía similar a la actual.

Desde el Ayuntamiento destacan que los yacimientos pliocenos con grandes vertebrados son poco abundantes en Europa. Es por ello que la localidad paleontológica de Baza es tan importante para conocer este periodo de la historia de la Tierra. La cantidad y calidad de los fósiles que allí se encuentran, muestran un registro único en el continente.