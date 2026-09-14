Arranca en la Universidad de Jaén la programación de la VII Quincena de la Movilidad y de la Sostenibilidad

Visita a los estand instalados en el Campus de las Lagunillas. - UJA

JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha iniciado este lunes la VII Quincena de la Movilidad y de la Sostenibilidad, una iniciativa diseñada para fomentar un modelo de vida más respetuoso con el medio ambiente, transformando para ello los hábitos diarios de su estudiantado y personal.

El director de Secretariado de Sostenibilidad, Luis Miguel Nieto, ha explicado que el principal objetivo es concienciar a toda la comunidad universitaria sobre "que se puede acceder a los campus y se puede volver a casa utilizando medios de movilidad sostenible, con un impacto medioambiental prácticamente muy reducido".

La primera parte de esta programación --prevista hasta el 27 de septiembre-- está enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra desde este lunes bajo el lema '¡Combina y muévete!', según ha informado la UJA.

Durante estos primeros días, la institución volcará sus esfuerzos en promover alternativas al transporte tradicional, inaugurando la quincena con la presentación del décimo programa 'Hack the city' y la iniciativa 'Tu bici en la UJA'.

Además, a lo largo de la semana, los accesos al campus albergarán estands informativos sobre el uso del autobús urbano, la Tarjeta Joven del bus interurbano, el tranvía, las opciones de coche compartido y la participación en el gran reto 'Urban mobility challenge 2026'.

Nieto ha visitado estos expositores junto al delegado territorial de Fomento y Movilidad, Miguel Contreras, quien ha señalado que la Junta de Andalucía "colabora plenamente con la Universidad de Jaén en temas de movilidad"

"Vamos a seguir colaborando, vamos a seguir estrechando lazos con la UJA para conseguir que cada vez sean más los instrumentos que pongamos en marcha, a disposición de toda la comunidad universitaria, para que tengamos una movilidad más sostenible y, por lo tanto, pues garanticemos un futuro mejor a todos", ha afirmado.

Además, en esta Semana Europea de la Movilidad la Dirección General de Tráfico (DGT) aportará un espacio sobre seguridad vial, se incentivará la participación mediante premios para quienes acudan de forma sostenible tras rellenar una encuesta. Concluirá 22 de septiembre del Día sin Coche.

La Semana de la Sostenibilidad cogerá el testigo del 21 al 25 de septiembre bajo el lema '¡Piensa global, actúa local!'. Esta segunda fase impulsará la educación y la concienciación ambiental mediante la presentación del Diploma de Extensión Universitaria en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el lanzamiento de una nueva guía de buenas prácticas para la realización de eventos sostenibles.

El campus vibrará con el dinamismo de las carpas 'ODServa', talleres de voluntariado ambiental en colaboración con Cruz Roja, y expositores dedicados a dar a conocer el Ecohuerto universitario.

Además, la UJA ha programado diferentes actividades divulgativas y de contacto con la naturaleza, como el estreno del documental 'Relojes desfasados', una ruta interpretativa de iniciación a la observación del cielo nocturno en el entorno de la Sierra de Andújar el viernes 25, y una importante jornada de limpieza y caracterización de residuos en el Parque Natural de Andújar programada para el 27 septiembre.

"Todo con el mismo objetivo, que no es otro que cumplir cuantos más Objetivos de Desarrollo Sostenible podamos, para tener un impacto, una huella de carbono cuanto menor, mejor", ha destacado el director de Secretariado de Sostenibilidad.

Esta completa quincena, que también cuenta con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén, va a convertir a la UJA en un referente de acción climática, demostrando que el futuro del planeta comienza con las decisiones que tomamos en el entorno local.

La programación completa puede consultarse en la página web https://www.ujaen.es/servicios/aulaverde/eventos/vii-quincen...