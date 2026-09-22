El Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar supera los 872.000 viajeros en el primer semestre del año

Archivo - Un autobús del transporte público del Consorcio de Transporte Metropolitano en el Campo de Gibraltar. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar ha señalado que ha registrado durante el primer semestre de este 2026 un total de 872.432 viajeros, una cifra que supone un incremento importante respecto al mismo periodo de 2025, cuando fueron 851.703 las personas que usaron este servicio.

En una nota, el consorcio ha indicado que hasta el pasado mes de junio la cifra de viajeros que utilizaron el transporte metropolitano en el Campo de Gibraltar se elevó en 20.729 personas, lo que supone un 2,43 por ciento más respecto al primer semestre de 2025. En este sentido, ha apuntado que sólo en el mes de junio el número de personas que optaron por el servicio que ofrece el Consorcio en la comarca fue de 153.693 viajeros, lo que "evidencia la apuesta por el transporte público como medio para desplazarse".

Por su parte, la delegada territorial de Fomento y Movilidad, Carmen Sánchez, ha puesto en valor el transporte público metropolitano y el trabajo que se viene realizando desde el Consorcio del Campo de Gibraltar, donde "se están registrando cifras de viajeros que siguen haciendo historia, desde el compromiso de esta Consejería con la movilidad".

Asimismo, ha destacado la fiabilidad y la calidad del servicio que se ofrece al usuario del transporte público, lo que se traduce en un aumento de la demanda del servicio. "Contar con una red eficiente, accesible y capaz de ofrecer garantías en los desplazamientos permite a la ciudadanía incorporar el transporte público como una opción habitual para su movilidad diaria", ha dicho la delegada, que ha insistido en el compromiso de la Junta de Andalucía por una movilidad más sostenible, segura y conectada.

Por último, Sánchez ha recordado que son muchas las medidas que se han tomado para favorecer la movilidad, desde la gratuidad en el transporte público para los jóvenes menores de 15 años, a las bonificaciones que se vienen aplicando a los usuarios de la tarjeta del Consorcio, ya que el colectivo entre 15 y 30 años cuenta con una bonificación del 50%, mientras que para el resto de usuarios de la tarjeta el descuento es del 40%.

Asimismo, ha destacado que estos descuentos adicionales, que se suman a las bonificaciones que ya aplica de manera generalizada la Junta de Andalucía con su tarjeta, cuentan con la financiación estatal y autonómica en virtud del Real Decreto 17/2025.