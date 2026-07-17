Arrancan en Granada las obras del carril ciclopeatonal entre Otura y Dílar con una inversión de más de 940.000 euros

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, coloca la primera piedra de las obras de construcción del nuevo carril ciclopeatonal entre Otura y Dílar. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha colocado la primera piedra de las obras de construcción del nuevo carril ciclopeatonal que unirá los municipios de Otura y Dílar a través de la carretera provincial GR-3301.

La actuación, que supone una inversión de 941.237 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá mejorar la seguridad vial, facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta entre ambas localidades y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.

Rodríguez ha destacado que "esta actuación responde al compromiso de la Diputación con la mejora de las infraestructuras provinciales y con la creación de espacios más seguros y accesibles para los vecinos.

"Con este carril ciclopeatonal damos respuesta a una demanda histórica de los municipios y favorecemos una forma de desplazarse más saludable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente", ha agregado.

Además, el presidente provincial ha señalado que "este proyecto conecta dos municipios muy vinculados entre sí, incrementa la seguridad de peatones y ciclistas y contribuye al desarrollo equilibrado del área metropolitana, reforzando la cohesión territorial que impulsa la Diputación".

La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre el límite del término municipal de Otura y las inmediaciones del núcleo urbano de Dílar, en la carretera provincial GR-3301, donde se ampliará la plataforma existente para habilitar un carril bici en la margen derecha y una senda peatonal en la izquierda, ambos separados de la calzada mediante una mediana de seguridad.

El proyecto contempla además la construcción de dos nuevas glorietas que mejorarán la ordenación del tráfico y los accesos a la urbanización Los Cortijillos y al entorno de la intersección con la GR- 3209.

El nuevo carril bici tendrá una anchura de 2,5 metros, mientras que la senda peatonal contará con 2 metros de ancho. En el tramo urbano, esta última se transformará en una acera ampliada y renovada, incorporando nuevos pasos de peatones, la reorganización de las paradas de autobús y otras actuaciones destinadas a incrementar la accesibilidad y la seguridad vial.

Además de la construcción de estas nuevas infraestructuras, el proyecto incluye la instalación de elementos de protección y balizamiento, el soterramiento de diversas líneas de servicios afectados, la preinstalación de alumbrado público y la reposición de cerramientos, consolidando una actuación integral que mejorará tanto la funcionalidad como la imagen del corredor entre Otura y Dílar.