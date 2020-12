Arrimadas recalca que Cs concurrirá "solo" a las elecciones andaluzas y garantiza el Gobierno "sólido" con el PP-A

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha recalcado este martes que su partido acudirá en solitario a las próximas elecciones andaluzas, previstas a finales del año 2022, y ha garantizado la continuidad en el actual Gobierno andaluz, donde forman coalición con el PP-A, que ha considerado que es "sólido".

En declaraciones en Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha querido dejar claro que el actual acuerdo de gobierno con el PP andaluz "va a seguir, por supuesto", porque ha garantizado que al frente de Andalucía haya un Ejecutivo "sólido" que está realizando un trabajo "fantástico".

Ha reivindicado el papel esencial de Ciudadanos en el cambio político en Andalucía, que no se ha producido hasta que esta formación ha tenido una importante "implantación" en esta comunidad, ya que el PP-A, con mayor presencia, no lo consiguió en años anteriores.

"No ha sido hasta que Ciudadanos ha entrado con fuerza en Andalucía cuando se ha podido cambiar el Gobierno y llevar a cabo políticas que son buenas", según ha señalado Inés Arrimadas, quien preguntada sobre el hecho de que algunas encuestas apunten a una bajada de Cs en Andalucía, ha agregado que ella mira "muy poquito las encuestas" y ha considerado que la mayoría de los sondeos señalan que Cs se va "recuperando", sobre todo, a nivel nacional.

La dirigente nacional se ha mostrado convencida de que

"no hay cambio" en Andalucía si Cs no es fuerte, y no habrá un Gobierno "sensato y con buena gestión en Andalucía si Cs no es fuerte". Ha querido dejar claro, en relación con las cuestiones internas del partido, que hay que trabajar por los andaluces y por el resto de españoles, y "perder muy poquito tiempo en cosas de partido que no interesan realmente a la ciudadanía".

Ha insistido en que Cs es la única garantía de que un gobierno no "despilfarre" y de que se centre en la creación de empleo y en el reforzamiento de las políticas sociales. Ha insistido en que se siente muy orgullosa del trabajo que Cs está haciendo en Andalucía.

Preguntada por el hecho de que el líder de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, no haya cerrado las puertas a un posible acuerdo con el PSOE-A sin Susana Díaz al frente, Arrimadas ha indicado que ella no sabe lo que ha dicho su compañero, y ha insistido en que Cs es un partido diferente al PP y al PSOE y "va a ir solo" a las elecciones andaluzas "porque nuestro proyecto es único".

"Es el único de centro, liberal, progresista y reformista que hay en España y ha provocado cambios espectaculares como el de Andalucía", ha dicho.