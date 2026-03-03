La artista Melisa Calero lleva a Montalbán la pieza 'Ser forastera' dentro del ciclo 'Bailando en Plata'

La artista Melisa Calero. - ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS Y PROFESIONALES DE DANZA

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La bailaora, bailarina, creadora, intérprete y pedagoga Melisa Calero (nacida en Córdoba y residente en Málaga), junto con el artista audiovisual, productor musical y DJ, Derek Van Den Bulcke (nacido en Lorca, Murcia, y con base en Madrid), trabajarán en Montalbán de Córdoba, del 7 al 14 de marzo, la pieza 'Ser forastera', durante la segunda de las residencias artísticas de la cuarta edición de 'Bailando en Plata. Jornadas y Residencias de Creación Artística en Andalucía y Extremadura'.

Según informa la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD) en una nota, 'Bailando en Plata' es un proyecto de la propia asociación, en colaboración con el Ministerio de Cultura y con la coordinación de Trans-Forma Producción Cultural, que en 2026 cuenta, además, con el apoyo de los ayuntamientos de Villafranca de los Barros y Almendralejo (Badajoz); de Montalbán de Córdoba (Córdoba) y de Zalamea la Real (Huelva), para la realización de las cuatro residencias artísticas que se van a desarrollar en esta ocasión.

'Bailando en Plata' desde su primera edición en 2021 pretende poner en valor el papel de las residencias artísticas como modelo de apoyo sostenible para los creadores y municipios y dar a conocer esta figura al público en general como parte importante dentro del proceso de creación. Además, otro de los principales propósitos, es llevar estos procesos creativos de danza al mundo rural.

La cuarta edición de 'Bailando en Plata' llega a Montalbán de Córdoba del 7 al 14 de marzo, siendo la primera vez que un municipio cordobés acoge una de las residencias artísticas de este proyecto, ya que en las tres primeras ediciones la presencia en Andalucía llegó de la mano de pueblos de la provincia de Huelva y Sevilla.

Así, la artista Melisa Calero, junto a Derek Van Den Bulcke, trabajarán la pieza 'Ser forastera', una propuesta que investiga la identidad como territorio móvil, inestable y en permanente contaminación, a partir del cruce entre flamenco, electrónica y estética japonesa.

'Ser forastera' ha sido seleccionada para hacer su residencia en Montalbán de Córdoba por tener un peso importante en el proyecto de la música electrónica lo que conecta con la agenda cultural del municipio y su festival de música electrónica de Montalbán, el DEM (Diciembre Electrónico Montalbán), encuentro de electrónica avanzada, arte digital y danza, que destaca por combinar música electrónica, arte, danza y actuaciones artísticas.

La mediación en el territorio en esta ocasión será llevada a cabo por parte de La Normal, Centro Coreográfico de Córdoba, promovido y dirigido por el coreógrafo Antonio Ruz, que pretende ser un centro neurálgico en la promoción de la danza y las artes del movimiento a través de la creación e investigación, la formación y el pensamiento en, desde y hacia Córdoba.

'SER FORASTERA'

El germen de 'Ser forastera', según explica su propia autora Melisa Calero, "surgió en mayo de 2025", tras un encargo del comisariado del ciclo 'Exploratorio' en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba, que lanzó su primera temporada (2024-2025) bajo el título 'Meditaciones en torno a lo foráneo'. Este programa, centrado en el arte sonoro y escénico, buscaba reflexionar sobre la mezcla entre lo propio y lo ajeno, la identidad y la evolución del sonido a través de fronteras geográficas y culturales.

"'Ser Forastera' reflexiona sobre la identidad como territorio móvil inestable en permanente contaminación a partir del cruce entre el flamenco, la electrónica y la estética japonesa. La idea es construir un espacio ritual donde cuerpo, archivo y sonido se intermódulan, juegan con lo audible e inaudible, para activar presencias espectrales", ha explicado Calero.

Además, Calero impartirá un taller de danza en el Teatro Municipal, el martes 10 de marzo (de 18,00 a 20,00 horas, previa inscripción), bautizado como 'Otros Cuerpos. Decálogo para el disfrute flamenco', en el que se invitará a los participantes a explorar lo flamenco a través del juego y de la deconstrucción del vocabulario flamenco a partir de distintas pautas.

Coincidiendo con la Fiesta del Vino de Tinaja y como parte del programa cultural, Melisa Calero y Derek Van Den Bulcke realizarán una muestra pública de su trabajo el sábado 14 de marzo, a las 12,00 horas en el Teatro Municipal, con entrada libre hasta completar aforo.