El artista multidisciplinar cordobés Francisco Arroyo conduce el nuevo videopodcast 'Hablemos de Arte'

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista multidisciplinar cordobés Francisco Arroyo Ceballos conduce el nuevo videopodcast 'Hablemos de Arte', realizado por BSN Producciones y que comenzará a emitirse a principios de octubre, con la idea de que en esta temporada pasen por él unos 50 artistas plásticos y visuales.

Según destacan desde el equipo de producción, se trata de "un nuevo e ilusionante proyecto" que será emitido en 50Tv, TeleGranada, Tivify, +Media, la plataforma Televisión Cultural de España ('www.televisioncultural.es') y en la OTT A La Carta TCE ('alacarta.televisioncultural.es'), entre otros.

El objetivo del mismo es "singularizar y dar visibilidad" a los creadores residentes en España, dar a conocer sus inquietudes y sueños, el artista como persona, pero sobre todo "el autor que está detrás de la obra", asegura Arroyo.

La idea de dicho proyecto surge a raíz del libro del mismo nombre coordinado por él mismo y editado por La Quinta Rosa Editorial, en 2023. Un compendio referente en el que se incluyeron anhelos, opiniones y sensaciones de medio centenar de artistas españoles de reconocido prestigio. El arte como nexo de unión dentro de una charla mantenida entre entrevistador y entrevistado, entre artistas.

De unos 25 minutos de duración y sin organigrama completo de preguntas lo que predomina en el 'podcast' es lo espontaneo, la charla entre amigos, entre colegas de un mismo gremio. Este proyecto está producido por BSN Producciones, con la realización de José Manuel Rosario, y conducido por el citado artista y crítico internacional de arte Francisco Arroyo Ceballos.

Al respecto, Arroyo plantea la necesidad en él de "dar un nuevo rumbo al conocimiento de las obras de arte, el procurar llegar a ellas a través del conocimiento más profundo de sus propios autores y de las circunstancias que les hacen inspirarse".

En concreto, la productora comenta que el nuevo programa será emitido cada semana a partir de primeros de octubre y a su vez todos ellos, tras su emisión, se irán incluyendo en la OTT A La Carta TCE y en un canal de YouTube creado al efecto para que los interesados puedan acceder a ellos con mayor facilidad.