El artista Pepe Puntas dona dos de sus obras a la Jefatura de la Policía Local de Córdoba tras jubilarse de agente

CÓRDOBA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista cordobés Pepe Puntas ha donado dos obras de su autoría a la Jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento de Córdoba, como recuerdo y con motivo de su jubilación tras una larga carrera como agente de la autoridad, que ha compatibilizado durante años con su labor creadora.

El pintor y escultor, medalla de honor del Premio BMW de pintura y habitual en galerías de Madrid y Cataluña, ha explicado este viernes que este regalo va destinado a la ciudad y a la Policía Local y "está dirigido a todos los que fueron mis compañeros, a todos los que estuvieron antes, a los que coincidieron conmigo y a los que llegarán después".

"Es una forma de despedida, de dar las gracias, incluso de no querer marcharme del todo y en consecuencia de seguir siendo quien soy", ha explicado Puntas poco antes del acto de entrega, al que han acudido el delegado de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Torrico, y el jefe de la Policía Local, Antonio Serrano.

La donación consiste en dos obras realizadas en técnica múltiple sobre madera. La primera de ellas, titulada 'Nocturno', es un cuadro geométrico, con líneas tanto verticales como horizontales y en color negro.

Según Puntas, "esta obra representa a la noche que está tan ligada a la profesión". Existe en ella un contraste entre los colores vivos y luminosos que transmiten alegría y los colores oscuros y pardos, que pueden transmitir tristeza u opresión. "El color negro representa la muerte, lo desconocido, la elegancia y la formalidad", ha señalado el artista.

En cuanto a la segunda obra, titulada 'You only live once (Yolo), solo se vive una vez', se trata de una pieza realizada por medio de dibujos, viñetas y cómic, algo habitual en una de las series más conocidos de Puntas. "Los dibujos representan una y otra vez los motivos por los que hay que seguir vivos y es una obra de color prácticamente blanco, pues el blanco es el color de la perfección y aporta paz y confort, representa a la fe, la pureza y a la inocencia", ha indicado el artista.

Pepe Puntas, ques es miembro del grupo Córdoba Contemporánea, participó a inicios de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, en las exposición 'Islas al mediodía', que batió récord de asistencia en la Sala Vimcorsa, y presentó su obra en solitario en la Sala Galatea de la Casa Góngora en esas mismas fechas. A lo largo de 2021 ha mostrado su trabajo en la galería Bat Alberto Cornejo de Madrid y también en la Feria ArtMadrid. Obras del artista están incluidas en colecciones como la del CAC de Málaga y el IVAM de Valencia.