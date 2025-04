El arzobispo de Madrid no espera "pasos atrás" en el Vaticano tras Francisco "porque cada papado siembra" y echa raíces

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Madrid, José Cobo, no cree que el Vaticano dé "pasos atrás" con el sucesor de Francisco "porque cada papado siembra y las cosas que se siembran echan raíces".

Así se ha pronunciado este martes en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que Cobo, natural de Sabiote (Jaén), ha explicado que se prepara para su inminente desplazamiento al Vaticano "para estar con el resto de cardenales y asistir también a las primeras congregaciones" antes del funeral del papa.

En este sentido, ha aludido a "una sensación un tanto agridulce" al "comprobar el cariño que despierta" Francisco, pero también con "la tristeza de sentir la ausencia de un hombre bueno que ha influido mucho en la vida de la Iglesia".

"Ha sido un hombre bueno, un gran creyente que ha sabido poner a la Iglesia en un lenguaje nuevo y que ante el disparadero de unos tiempos nuevos. Pero sobre todo es la bondad que le venía también de una honda experiencia de Dios", ha destacado.

Sobre el cónclave en el que deberá elegirse a su sucesor, el arzobispo ha señalado que, una vez se produce el nombramiento de cardenal, "de alguna forma ya uno está preparado a lo que significa el aprender a mirar la Iglesia no solo desde cada diócesis o desde cada lugar concreto", sino también "con toda la universalidad que tiene", por otros trabajos que se les van encomendando.

"Eso de alguna forma prepara, porque ya nos vamos conociendo entre los cardenales, porque ya vamos hablando entre nosotros. Pero el último momento, o sea, la inminencia, pues no, no estás preparado porque es como ante la muerte. Casi nadie está preparado por lo súbito que llega y, en concreto, ésta de este papa justo nos ha pillado en el momento donde pensábamos que estaba mejorando", ha dicho.

CÓNCLAVE: DIÁLOGO Y ESCUCHA EN LIBERTAD

Cobo ha subrayado que "el cónclave es un momento de diálogo y de escucha en libertad", para lo que se necesita "cierta intimidad, como cualquier familia cuando tienen que tratar algo importante": la "garantía de que cada uno se puede expresar libremente", de escuchar y de que "eso no va a salir de allí".

"Eso sí da una facilidad de trato, de relación y una libertad de voto también muy grande", ha apostillado sobre una reunión en la que se darán cita 135 cardenales y en la que los nombres de los posibles papables no salen de una propuesta formal, sino que "se van estableciendo según las votaciones".

Así, en esta fórmula de elección "muy tradicional" en la vida eclesiástica, primero hay votaciones "de sondeo", en las que "ya se ve por dónde van apuntando los grupos" y en las siguientes "se van afinando". "También es verdad que podría ser que por aclamación alguien saliera unánimemente, pero no creo que sea el caso, por lo menos a primera vista", ha considerado este "sabioteño que se vino a Madrid, como tantos otros".

En este punto y pese a que en Madrid empezó "de monaguillo" y ha "terminado de arzobispo", ha resaltado su vinculación con Jaén y Andalucía "porque es donde está la familia", donde tiene las "raíces" y donde va "con mucha frecuencia". Un sentimiento que pudo trasladar al propio Francisco, con el que hubo una relación "muy humana".

En cuanto al futuro papa, Cobo ha afirmado que "ningún papado es disruptor" y tienen "una parte de continuidad", aunque "siempre aportan algo nuevo". A su juicio, "el nuevo papado va a recoger los pasos que ya Francisco ha dado, todo lo que él ya ha puesto en el disparadero, y lo continuará, pero lo transformará de otra manera", teniendo en cuenta, además, que hay "una situación mundial nueva" que "casi ha aparecido al final del papado de Francisco".

En todo caso, ha considerado que no se darán "pasos atrás". "Cada papado siembra, no simplemente hace cosas. Siembra y las cosas que se siembran echan raíces. Y yo creo que todo lo que ha hecho Francisco ahora mismo en la Iglesia ya se ha afincado, ya se va asumiendo y seguirá germinando después, igual que el próximo que venga, sembrará y seguirá echando raíces", ha declarado.

Por eso, según ha agregado, la Iglesia "lleva tanto tiempo", "porque no corta", sino que va aprovechando lo que "la gente buena va sembrando con anterioridad". El arzobispo ha valorado que Francisco "no solo ha dicho palabras, sino que ha hecho gestos" y "usado lenguajes que quizás no estábamos acostumbrados a verlos en otros papas".

PUSO A LA IGLESIA EN ESTADO DE MISIÓN

En su opinión, "va a ser recordado como aquel que después de todos los años de concilio ha puesto a la Iglesia en estado de misión". De este modo, "ha dialogado con la cultura, con la sociedad y ha sabido poner a la Iglesia para que sepa responder a la misión que tiene que hacer" y "en cada lugar y en cada tema ha sabido dar una palabra", como los migrantes, la vida o la cultura.

"Por eso nos ha regalado este último año, el año del jubileo de la esperanza, como diciéndonos a la Iglesia, mirad, si estamos en el mundo es para decir que tenemos remedio y que Dios tiene un mensaje precioso que decir a toda la gente que habitamos en el planeta", ha concluido el arzobispo.