Asaja afirma que la campaña de aceite arranca con "buen ritmo" en Córdoba pese a las lluvias de noviembre

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha informado este martes de que la producción acumulada de aceite en la provincia durante los dos primeros meses de la campaña, octubre y noviembre, alcanza las 47.884,58 toneladas, un dato "positivo" y que muestra que la campaña ha arrancado a "buen ritmo", aunque "se sitúa por debajo del registrado en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 60.657 toneladas".

Según ha detallado la organización en una nota, las lluvias de las últimas semanas de noviembre han "ralentizado el ritmo de recolección", pero al mismo tiempo "han contribuido a mejorar el estado general del olivar tras meses de necesidad hídrica". A nivel nacional, la producción acumulada asciende a 293.197 toneladas, de las que 250.641 toneladas corresponden al mes de noviembre, cuando la recolección se generalizó en todas las zonas olivareras del país.

En cuanto a las salidas de aceite, Córdoba ha registrado un "buen comportamiento en estos dos primeros meses, con 23.510 toneladas comercializadas". En el conjunto de España, las salidas acumuladas alcanzan las "184.796 toneladas (incluyendo importaciones), de las cuales 97.868 toneladas se corresponden al mes de noviembre". Se trata de un "ritmo adecuado para el inicio de la campaña, que previsiblemente se incrementará en los próximos meses", han comentado desde Asaja.

Pese a las precipitaciones registradas en noviembre y la mejora del estado vegetativo de los olivos, el rendimiento graso "apenas aumentará, ya que el fruto tenía el aceite prácticamente formado antes de las lluvias", han señalado desde Asaja Córdoba, que han considerado que la cosecha será "media, a la espera de comprobar si finalmente queda incluso por debajo de los aforos adelantados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura".