Asaja avisa que la campaña del girasol comienza en Córdoba con rendimientos de hasta 300 kilos menos por hectárea

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha avisado este miércoles que "la campaña de recolección de girasol en la provincia avanza con producciones inferiores a las del pasado año en las siembras más tempranas, que se realizaron en marzo y abril" de este año y, "en este momento, los rendimientos se sitúan en torno a 1.200 kilos por hectárea, frente a los 1.500 kilos por hectárea registrados en la campaña anterior, lo que supone un descenso aproximado del 10% al 15%".

En cualquier caso, según ha aclarado la patronal agraria en una nota, "aún está pendientes de conocer los resultados de las siembras más tardías, efectuadas en mayo, debido a las lluvias primaverales, aunque todo apunta a que los rendimientos serán también más bajos".

En cuanto a la calidad, "los rendimientos grasos se mantienen en niveles normales", mientras que "en el capítulo de precios, la presente campaña muestra una evolución más favorable que la anterior", ya que "en la Lonja de Córdoba el girasol alto oleico 9-2-44 ha comenzado a cotizarse a 545 euros por tonelada, frente a los 435 euros de inicio de la campaña pasada", mientras que "el girasol linoleico 9-2-44 registra la cotización inicial de 450 euros por tonelada, también por encima de los 412 euros del año pasado por estas fechas".

Respecto a la superficie cultivada, en la provincia de Córdoba se han sembrado este año 24.730 hectáreas, "lo que supone 1.100 hectáreas más que en 2024", mientras que "en el conjunto de Andalucía, sin embargo, la superficie ha descendido en unas 18.000 hectáreas".